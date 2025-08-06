"Агент" поліції тричі займався сексом із жінкою, яку сутенер змусив стати повією: шокувальні подробиці

Чоловік змушував жінку займатись проституцією

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У Кіровоградській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який шантажував жінку, змушуючи її майже рік займатись проституцією.

Про це йдеться у вироку Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Сутенер поселив жінку в будинку та змушував її займатись проституцією

За даними суду, житель Кіровоградщини восени 2023 року змусив жінку займатись проституцією, «використовуючи при цьому примус та обман, грубо порушуючи конституційні права та свободи».

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Він запропонував знайомій, яка має «розумову відсталість з поведінковими розладами та перебуває у складному матеріальному становищі», надавати чоловікам секс-послуги. За це він пообіцяв забезпечити жінку житлом та коштами. Згодом він поселив потерпілу в будинок, заборонив користуватись засобами зв’язку та самостійно виходити на вулицю.

Від осені 2023 року до червня 2024 року жінка надавала чоловікам секс-послуги. Вона не отримувала грошей за свою «роботу». Коли потерпіла була незгодна із цим, то підсудний тиснув на неї, ображав та принижував. Крім того, чоловік вигадав борг, який жінка повинна нібито йому сплатити.

Агент поліції тричі займався сексом із жінкою

За окрему плату сутенер возив жінку до клієнтів. Так, 22 травня 2024-го чоловік «під контролем поліції» за 2400 грн замовив інтимні «послуги» до лісу. Підсудний привіз туди жінку, де відбувся статевий акт.

28 травня 2024 року жінку для надання секс-послуг привезли до квартири, де чоловік «під наглядом» поліції зайнявся з нею сексом. Це повторилось і 19 червня 2024 року.

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Під час досудового слідства підсудний провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 149 КК України, ч. 1 ст. 303 КК України, ч. 2 ст. 303 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, поліція три години рятувала секс-іграшку.