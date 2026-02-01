Агентка білоруського КДБ використовувала секс, щоб завербувати українського командира

Як агентка КДБ Білорусі вербувала українських командирів через секс.

Найгучніший шпигунський скандал останнього часу — агентка білоруських спецслужб використовувала секс, щоб завербувати командира бойового підрозділу.

Агентку Комітету держбезпеки Білорусі ловлять на гарячому у штабі одного із підрозділів ГУР. Як громадянці Білорусі вдалося втертися в довіру до чиновників найвищого ешелону української влади? До чого тут інтим? І чому, ворог не отримав секретної інформації — розповів кореспондент ТСН.Тижня Олександр Загородний.

Виразні великі очі, стрункий стан, приємний голос. Ця красунечка — шпигунка з 10 річним досвідом, жорстка, безпринципна, авантюрна. ТСН вдалося дістати ексклюзивні кадри затримання: її супутник ще опирається, він не до кінця усвідомлює, що сталося. Вона ж спокійно за всім спостерігає, бо знає, їй уже не втекти. Її гра закінчена.

До Інни Кардаш, співробітники СБУ придивлялися багато років. Але вона вміла бути обережною, зачищала усі докази, часто змінювала номери, знищувала самі телефони. На особисті зустрічі з кураторами погоджувалася лише за кордоном. І на повну силу використовула жіночі чари для агентурної роботи.

І все-таки, як громадянці Білорусі вдалося вийти на провідних політиків, командирів військових угрупувань, дипломатів різних країн? Зрештою, влаштуватися в ГУР?

«Головне управління розвідки, не скажу, що прямо серце-серце української оборони. Але все одно — там велика державна таємниця, до якої вона хотіла дістатися. І в цьому дійсно цікавість. Я розумію, що це був великий успіх на тому етапі для білоруського КДБ, що змогли стільки років вона була непоміченою і вона так далеко зайшла», — каже Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ.

Життя дуже швидко змінюється і шпигуни ХХІ століття геть не схожі на шпигунів століття ХХ. У чорних окулярах уже давно ніхто не шпигує. Але є прийоми класичні, які працюють кругом і завжди. Це коли один поважний чоловік просить іншого поважного чоловіка допомогти в житті молодій, тендітній і обов’язково дуже красивій дівчині. І далі справа техніки.

2016 рік, Мінськ. Засідання тристороньої контактної групи. Пам’ятаєте, коли колишній президент Леонід Кучма зустрічався з росіянами за посередництва європеців? Саме там Інну Кардаш — молоду білоруську журналістку знайомлять з керівником провідного інформагенства України. Прізвище цього гуру української журналістики, редактора, інтелектуала ми не хочемо називати з етичних міркувань.

Для багатьох журналістів він був моральним орієнтиром у професії. І от, його просять звернути увагу на молоденьку дівчину, допомогти з роботою. Їй 25, йому 55. І він попався — кажуть не міг відвести очей! Та Кардаш уже тоді активний агент КДБ — Комітету державної безпеки Білорусі. За легендою, вона опозиційна журналістка, а тому безстрашно співпрацює з українськими медіа, розповідає про життя в Мінську.

У 2020 році вона постійно висвітлює масштабні протести проти диктатора Лукашенка.

Зрештою, Інна переїжджає в Україну, бо, мовляв, на батьківщині їй загрожує небезпека. І телефонує своєму знайомому і небайдужому очільнику впливового інформаціного агенства.

Кар’єра Інни Кардаш різко пішла вгору саме в інформагенстві. Ну от судіть самі: дівчина приїжджає з-за кордону, влаштовується працювати журналістом в країну, мову якої вона не знає. І попри це вона фактично одразу отримує власного водія, живе в окремому будинку в Конча-Заспі і найголовніше, із загального ньюз-руму, де сидять усі журналісти, вона перебирається в кабінет керівника. Колеги кажуть, що інколи вони не могли до нього зайти про щось порадитися, тому що вона завжди була там і завжди все слухала.

Інна регулярно зустрічається з лідерами країни на неофіційних зустрічах, їздить за кордон на міжнародні конференції, спілкується з дипломатами як кореспондентка агенства аж до самої смерті свого покровителя. Особлива увага шпигунки до китайських дипломатів. Така активність білоруски привертає увагу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ. Занадто ця білоруска активна, занадто серйозний у неї список контактів і потенційний доступ до чутливої інформації.

«Вона використовувала цю роботу і зв’язки своїх колег із данного ЗМІ для розширення власних контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів», — розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

В рамках кримінального провадження слідчі СБУ починають придивлятися і прислухатися до підозрілої дівчини і натикаються на велитенське подвійне дно у її житті та діяльності.

«Мені просто більше підходить роль розвідниці під прикриттям журналістки. Ось це правда. Я справді вмію здобувати дуже добре інформацію», — говорила вона у перехопленій телефонній розмові.

КДБшники Білорусі навіть пересилають їй солідну суму грошей на купівлю власного житла у Києві і дають їй нове завдання — інтегруватися в Інтернаціональний легіон, щоб зібрати інформацію про його бійців. Інформацію, яка могла коштувати багатьом людям життя.

«Прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження людей, які в цих підрозділах воюють, з’ясувати потім — це справа техніки — які є родичі в Мінську, Гродно. Бресті чи у Воронежі, знайти цих людей і тиснути на них. І головне для росіян і білорусів було зрозуміти канали, як іноземців забирають з Російської Федерації. Весь цей шлях росіян дуже цікавив. Щоб потім ці канали ламати», — зазначає експерт Ступак.

Ці кадри ми не показуємо з етичних міркувань. Шпигунка використовує секс, щоб завербувати командира бойового підрозділу. Боєць, який кілька років провів на передовій, не зміг встояти перед звабливою білорускою. Він закохується у неї до безтями, вона це відчуває і починає його вербувати.

«Тебе ніхто ні до чого не примушує. Взагалі. Не хочеш — не треба. Це не КДБ, це вище значно! Це так працює! Є і досвід і підтримка від першої особи взагалі нашої країни. Це унікальні речі», — вербувала українського військового білоруська шпигунка.

Саме секс, за запевнянням співробітників спецслужб, молода шпигунка зробила своїм головним козирем. А щодо цього запису, чоловік переконував, що не здав Інну в СБУ, бо закохався у неї безмежно. Натомість сама Інна у переписці з куратором називала його не інакше як «мій лох».

На останьому етапі в Інни було завдання інтегруватися в китайське посольство і дізнатися все про українсько-китайські відносини. З КДБ Білорусі її ретельно інструктували як і на кого їй треба вийти, про що запитувати. І все-таки план-макисимум для Інни Кардаш було — влаштуватися в Головне Управління розвідки України. І співробітники СБУ разом з власною безпекою ГУР їй це дозволяють. Бо теж вміють грати у шпигунів.

«Сспівробітники СБУ та ГУР почали з білоруською агенткою довготривалу оперативну гру. Яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу. Зокрема сили іноземної спецслужби було перенацілено на копіювання удаваної секретної інформації, яка контрольовано циркулювала довкола шпигунки», — зазначив речник СБУ.

Зрештою Інну Кардаш затримали, зараз вона у слідчому ізоляторі. Іван Ступак вважає, що білоруси спробують її обміняти. Ба більше, впевнений, після повернення вона отримає нагороди і стане національною героїнею у Білорусі. В СБУ кажуть, що про це ще рано говорити, головне, що свою місію білоруська Мата-Харі провалила, вона нікого уже не завербує, не здасть, і не зашкодить Україні. Та й просто не зламає інше життя. Ветеран, який підпав під її чари останнім — досі не вірить, що вона могла з ним так вчинити.

