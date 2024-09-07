“Ахіллесова п’ята енергетики”: експерт попередив про "жахливі" наслідки ударів по АЕС, які може планувати Росія

Розподільчі пристрої на українських атомних електростанціях, які досі не захищені, — це ахіллесова п’ята нашої енергетики. Якщо їх розіб’ють при температурі близько нуля хоча б на одній станції, вже не кажучи про морози, ми залишимось в дуже складній ситуації.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Марії Васильєвій для проєкту “Ремарки”.

За його словами, в такому разі будуть застосовані чотири-п’ять черг відключень.

“Я думаю, українці вже добре розуміють, що це таке. Це прям складно. Якщо розіб’ють на двох, то скоріше за все буде каскадна аварія. Тобто той самий блекаут про який із жахом люблять всі розповідати. Це теж не апокаліпсис, і навіть з блекауту буде відновлена робота енергосистеми за добу-півтори, але це дуже боляче. І питання чому там немає захисту, чому він не побудований. Це три об’єкти, це не 60 об’єктів, як в “Укренерго”. І скажімо “Укргідроенерго”, яка піклується і володіє гідроелектростанціями, вони будують цей захист, в них робота ведеться, у відкритому доступі можна побачити контракти”, — розповів Харченко.

Нагадаємо, наступною ціллю для російської армії можуть стати відкриті розподільчі пристрої на атомних електростанціях в Україні, які досі не мають захисту. Російські пропагандисти вже обговорюють це на телебаченні.

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