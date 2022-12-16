Акція завершилася: тонни російських книжок послужили українським військовим

Кілька місяців тому волонтери в місті Кропивницькому ініціювали збір спеціальної макулатури: до місцевого соціального центру люди з усієї області привозили книжки російською мовою. Макулатуру збирали в супермаркетах, дитячих центрах і навіть школах. Усе це для того, щоб придбати замовлений українськими військовими автомобіль-всюдихід.

Про те, як завершилася акція, яка тривала три місяці, йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповіла співорганізаторка акції Юлія Глущенко, мешканці Кропивницького радо підтримали цю ініціативу.

"Навіть старенькі бабусі, які не могли самі принести ці книги, приходили до нас у заклад і говорили: дайте нам якихось хлопців на допомогу... Дуже були всі згуртовані", - розповіла вона.

За зібрану в такий спосіб макулатуру вдалося виручити 50 тисяч гривень. Решту потрібної суми доклали благодійники - і машину для військових таки купили.

Бійці 57-ї бригади замовили УАЗ, бо він всюдихід і легко ремонтується в польових умовах. Його, зрештою, і отримали. Автомобіль освятили і він вирушив до місця, де тривають найзапекліші бої - в район Бахмута.

"Зараз важкі умови, погода самі бачите яка. Треба пересуватися не тільки по асфальту, а й по полю, по посадках, по лісах - всюди, де вона може пройти, а вона всюди пройде у нас. Ми будемо виконувати бойові завдання, перевозити особовий склад, боєприпаси", - подякував за передану машину військовий Микола Бершадський.

Нагадаємо, раніше кияни здали на макулатуру майже 25 тонн російських книжок, які згодом відправили на перероблення. Виручені 97 856 гривень підуть на потреби Збройних сил України.

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