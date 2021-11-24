Активіста "Дорожнього контролю", який напідпитку збив жінку, взяли під варто просто у залі суду

Активіста "Дорожнього контролю", який напідпитку збив жінку, взяли під варто просто у залі суду

Чоловік просив залишити його на волі, щоб поховати загиблу.

Вінницький суд обрав запобіжний захід активісту «Дорожнього контролю», який п’яний сів за кермо і збив 53 річну жінку – він проведе два місяці під вартою.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов.

30-річного Романа Шиманського щойно взяли під варто на два місяці, поки триватиме слідство.

Активіст організації «Дорожній контроль», збив жінку, яка пішохідним переходом вела велосипед, так кажуть слідчі. Роман Шиманський увесь цей час був на волі і лише вчора йому вручили повідомлення про підозру. До суду прийшов з адвокатом. Свою вину повністю визнав і покаявся. Проте нащо пив за кермом – не сказав. Лише, те, що було це вперше. «Єдиний раз. Я визнаю свою вину і буду повністю нести відповідальність, яку назначить суд. Я все робив, щоб вона не померла», - зазначив чоловік.

У загиблої жінки вдома залишився тяжко хворий чоловік, якого вона доглядала, на суд він не мав змоги прийти.

Сам Роман Шиманський просив не брати його під варту, тому що сам має цукровий діабет і хоче поховати жінку, яка загинула в аварії. Проте суд повністю вдовольнив клопотання прокурора.

Чи подаватиме апеляцію, адвокат поки не визначився.

На відео, яке зняли свідки, видно: удар був такої сили, що з потерпілої позлітало взуття, а велосипед зім’яло. Жінку із численними переломами і черепно-мозковою травмою госпіталізували до реанімації. Кілька днів вона була у комі, на апараті штучної вентиляції і померла напередодні не приходячи до тями. Експертиза показала, що водій був п’яний, вміст алкоголю у крові в десятеро перевищував норму.

В громадській організації вчора підтвердили – це дійсно їхній активіст, і його після інциденту вже начебто виключили з організації.

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