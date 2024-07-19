Активність ДРГ на Сумщині та ворожі БПЛА над Києвом: чого чекати від Путіна далі

Росіяни активізували свої диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) на Сумщині. У соціальних мережах з’являються повідомлення про начебто намагання ворога атакувати деякі населені пункти біля кордону України, щоб змінити перебіг війни.

Також почастішали атаки Києва дронами-одинаками, які збиває наша ППО.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, що означають вилазки ворожих ДРГ на Сумщині і чи свідчить це про підготовку до наступу з півночі. А також, чи можуть ворожі дрони поруч зі столицею бути передвісниками нових ракетних атак на Київ.

Що відбувається на Сумщині

Йдеться про села Чуйківка, Рожковичі та Ситне у Сумській області. Але як запевняють у ДПСУ, прориву державного кордону не було зафіксовано. Хоча визнають, що певна активність диверсантів ворога, зберігається.

За словами Ігоря Романенка, подібна активність російських ДРГ на Сумщині зараз вигідна противнику.

"Це вигідно ворогу, з точки зору завдань, яких їм понаставляв Путін. А саме з розширення їх впливу на півночі. Для нас, на жаль, це буде вимагати лише розтягування наявних сил, що не дуже добре. Щоб цього досягти, росіяни й почали активні дії на Харківському напрямку.

Ворог розмірковує: чи додавати йому резервів на Харківському напрямку, чи все ж відкрити ще один напрямок наступу, який вони готували у Сумській області. Бо частину резерву вони вже завели на Вовчанський напрямок і там намагаються наступати – деблокувати агрегатний завод, форсувати річку Вовчу. Тобто намагаються максимально розширити свої дії", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Навіщо Путіну розширювати фронт?

Експерт зауважує, що раніше наші військові завдяки нанесенню відповідних ударів, фактично зірвали можливість ворожого наступу на Сумщині.

"Я не виключаю, що росіяни могли переформовувати свої резерви, і все ж розпочнуть діяти на Сумському напрямку. Бо це ще більше розтягуватиме наші сили та можливості. У Путіна це добре розуміють і роблять все, щоб розширити фронт", – зазначає Ігор Романенко.

Вилазки ДРГ – перевірка на міцність

Тут варто пригадати, як ворог розпочинав наступ на Харківському напрямку. Спочатку вони кинули декілька підготовлених батальйонів для розвідки боєм. І побачивши, що ті пройшли 5-10 кілометрів, почали нарощувати зусилля, щоб просуватися далі у бік Харкова та Вовчанська.

"Такий підхід для росіян вигідний. Відчувається, що у них є деякі резерви, тому ці вилазки ДРГ на Сумщині – це перевірка на міцність або промацування слабких місць у нашій обороні. Якщо ворог побачить, що виходить просунутися на Сумському напрямку, то вони будуть додавати туди резервів.

Новини ТСН онлайн 16:00 14 травня. Сумщина готуються до наступу ворога, а Київ рятують від “потопу”

Тому гадаю, що росіяни будуть тиснути, як на Харківському, так і на Сумському напрямках. Де у них виходитиме це зробити – будуть нарощувати зусилля. Або ж розподілять ресурси, щоб активізувати дії на обох напрямках, хоча це менш для них ефективно. Нагадаю, що їх основна ціль – розширити фронт та ще більше виснажувати наші Сили оборони", – зазначає Ігор Романенко.

Київ під час атаки росіян / Фото: Associated Press

Чому запускають дрони-розвідники

Тим часом ворог почав атакувати Київ безпілотниками-одинаками. За останні дні їх помічали та збивали над Броварами та Вишгородом. А днями такого "одинака" збили у Дарницькому районі столиці.

За словам Ігоря Романенка, у Києві достатньо сильна протиповітряна та протиракетна оборона, але ворог не полишає спроб для її проходження.

"На жаль, подалі від Києва захист не такий потужний. До того ж ворог намагається запускати свої крилаті ракети та безпілотники на максимально низьких висотах, що ускладнює їх знищування. До речі, наші мобільні групи раніше працювали переважно у нічний час, зараз їм потрібно адаптуватися і виконувати свою роботу вдень – збивати ворожі цілі", – розповідає Ігор Романенко.

Що шукають та яка їх мета?

Військовий експерт зауважує, що мета таких дронів-одинаків – вивчення та виявлення нашої системи протиповітряної оборони.

"Це розвідувальні апарати. Їх мета – виявити наші системи ППО у столиці аби їх пройти під час майбутніх атак. На околицях столиці – Бровари, Вишгород прикриття з повітря не таке міцне, як у Києві. Та й 8 липня, росіянам, на жаль, вдалося пробитися через систему ППО Києва. Все тому, що удар завдавався модернізованими ракетами, а також застосовували різні типи повітряного нападу. До того ж ворог використав метод "зіркового удару", коли ракети з різних боків одночасно заходили на ціль. За таких умов їх дуже важко знищувати", – розповідає Ігор Романенко.

Чому під прицілом Київ?

До речі, останнім часом ворог перестав атакувати ракетами західні регіони України.

"Одна з причин – у росіян обмежена кількість необхідних для цього ракет. Вони завдають удари по тому, що вважають більш пріоритетним для себе. Путін хоче впливати та тиснути передусім на Київ, ось вони це й роблять – атакують столицю", – пояснює військовий експерт.

Яка мета цих атак?

Він додає, що РФ намагається тиснути на нас і на сухопутному театрі військових дій, і в повітрі.

"На жаль, засобів для повітряного нападу у Путіна достатньо – триває їх виробництво, людський ресурс теж є. Тому він здійснює тиск на Україну та Київ, щоб підштовхувати нас до перемовин на своїх умовах", – переконаний Ігор Романенко.

Атака РФ на Київ 8 липня

Нові масовані атаки будуть

Ми поцікавилися у експерта, чи може поява дронів-розвідників бути передвісником нових масованих ракетних ударів по столиці?

"Масований удар по Києву, як 8 липня – це як засіб реалізації загальної стратегії РФ. А вона полягає у тому, щоб дотиснути Україну до перемир’я, яке вигідне їх диктатору. Окупанти кожного разу намагаються бути більш ефективними щодо руйнувань та кількості жертв. Вивчають зміни, які відбуваються у наших системах протиповітряної та протиракетної оборони. І як тільки бачать слабке місце – одразу атакують. Тому, на жаль, нові атаки будуть і далі. Нас порятує тільки значне посилення ППО і реальні системи Patriot, а не уявні", – підсумовує Ігор Романенко.

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