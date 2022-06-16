Активний фронт наразі сягає більше тисячі кілометрів: репортаж з Донецької області

Медичні препарати для порятунку цивільних, автівка і тепловізори для військових: все це зібрали у кількох країнах і відправили на Донеччину волонтери. Мирні селища там досі під обстрілами з боку російських військ. Отже і кількість поранених мешканців у прифронтових районах збільшується.

Про ситуацію у Донецькій області розповіла кореспондентка ТСН Маргарита Потапова.

Їжа, ліки і тепловізори – тут усе, що потрібно фронту. Допомогу з усього світу раз на тиждень волонтери намагаються доправити на передову. Активний фронт нині сягає більше тисячі кілометрів і оперативна обстановка може змінюватись щогодини. А тому без сучасних технічних пристроїв нині цю війну неможливо виграти, каже військовий ЗСУ з позивним "Скай".

Постраждалих з осколковими пораненнями від російських снарядів місцева лікарня приймає щодня. Тутешні працівники часто самотужки евакуйовують людей похилого віку із селищ, які опинилися на лінії вогню.

Аби медзаклади не захлиналися від напливу поранених, місцевим надають першу допомогу і відправляють у сусідні області для подальшої реабілітації.

Квітучий, зелений і палаючий – таким нині виглядає Донбас. Російські окупанти вогнем з важких калібрів та ворожою авіацією накривають села на Бахмутському напрямку. Вирвами від снарядів, що здетонували, всіяно все довкола. Посічені осколками дерева і зорана земля – російські війська на цьому напрямку намагаються просунутись вглиб позицій наших оборонців і вкотре отримують по зубах, каже боєць одного з підрозділів ЗСУ Анатолій.

Попри спеку на градуснику і постійні артилерійські обстріли російських окупантів бійці підрозділу Анатолія впевнено тримають оборону і готові до будь яких завдань, аби наблизити українську перемогу на фронті.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 113-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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