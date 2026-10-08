Активісти заявляють про нове затримання після протесту на Теремках: що кажуть у поліції

Затримання на Теремках (ілюстративне фото)

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У Києві громадська організація «Гарнізон» заявила про затримання одного з активних учасників руху Михайла Денисенка, який брав участь в акції протесту проти вирубування парку на Теремках.

Про це повідомили у ГО «Гарнізон».

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За словами активістів, Денисенка затримали біля його будинку. У організації стверджують, що після цього у нього забрали телефон і зв’язок із ним зник.

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«На цей момент нам невідомо, де саме він перебуває та на якій підставі його затримали», — йдеться у повідомленні.

У «Гарнізоні» назвали дії правоохоронців незаконними та закликали публічно пояснити обставини і правові підстави затримання, а також повідомити місце перебування активіста.

Що відповіли у поліції

Керівниця відділу комунікації Національної поліції у Києві Ганна Страшок у коментарі ТСН.ua заявила, що інформація про затримання інших учасників акції, яка відбулася 27 вересня на столичних Теремках, не відповідає дійсності.

За її словами, у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України, слідчі затримали одного учасника тих подій.

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Чоловікові повідомили про підозру, а Голосіївський районний суд напередодні обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Що відомо про справу після протестів на Теремках

Раніше після сутичок на Теремках поліція затримала ветерана та громадського діяча Любомира Дмитришина, якого правоохоронці вважають одним з організаторів заворушень під час акції проти вирубування зелених насаджень.

Адвокати Дмитришина заявляли, що під час обшуку до нього нібито безпідставно застосували силу. Захист також вказував на порушення під час слідчих дій, зокрема відсутність безперервної відеофіксації, помилки в ухвалі суду та вилучення техніки його дружини. Адвокати повідомили про намір оскаржувати дії правоохоронців.

Голосіївський районний суд Києва згодом обрав Дмитришину запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту — від 00:00 до 05:00. Прокуратура просила цілодобовий домашній арешт, тоді як захист наполягав на відмові від запобіжного заходу.

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Сам Дмитришин заявив, що не погоджується з рішенням суду та вважає підозру надуманою. За його словами, на Теремки він приїхав підтримати місцевих мешканців і закликав зупинити будівельні роботи та провести належну комунікацію з громадою.

Дмитришин має статус ветерана бойових дій. Він служив на Лиманському напрямку, дістав поранення, після чого був комісований і звільнений із ЗСУ.

Нагадаємо, під час найактивнішої фази протестів на Теремках працівники муніципальної охорони силоміць відтісняли людей із території, де планують прокласти резервну теплотрасу на випадок аварійного зупинення ТЕЦ-5. Під час протистояння працівники муніципальної охорони почали фізично відтягувати протестувальників із території.

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