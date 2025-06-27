Аквапарк для влади?: як розпилюють державні землі люди Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв

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Мальовниче українське село в десяти хвилинах їзди від Києва: озера, птахи, ліси, справжній оазис неподалік мегаполісу — ідеальне місце для поєднання із природою. Але ця історія, на жаль, не про красу природи, а про її знищення та захоплення державних земель.

Хапуги вирішили залити цей оазис бетоном та звести черговий розважальний комплекс. А для цього перекопали поля, загородили ліс і зруйнували частину життя місцевих жителів.

Десятки гектарів, колись державних земель, опинились у приватних руках. Та на цьому апетити ділків не зупинились. Селянам, які пропрацювали тут все життя, невідомі розтрощили майно і тепер хочуть відгородити їх від майбутнього розважального комплексу.

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Хто стоїть за цим свавіллям, до чого тут апарат президента та підсанкційний мільярдер — розбирався проєкт Хапуга.UA.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АКВАПАРК ДЛЯ ВЛАДИ? КОМУ ВІЙНА, А КОМУ РОЗВАГИ. ЯК РОЗПИЛЮЮТЬ ДЕРЖАВНІ ЗЕМЛІ ЛЮДИ ЄРМОЛАЄВА

Будівництво у селі Лісне під Києвом

Ми перебуваємо у селі Лісне під Києвом. За спиною — будівельний майданчик — просто на державних землях сільськогосподарського призначення, які належать державному підприємству «Чайка».

Ще донедавна ці землі годували Верховну Раду, Апарат Президента, Кабінет Міністрів та інші державні установи. І, звісно, давали роботу місцевому населенню.

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Будівництво у селі Лісне під Києвом

Проте законом тут будувати будь-що заборонено. Та хапуг, які планують тут звести комерційну нерухомість, щонайменше, на 30 гектарах, це не цікавить. Окрім зведення самобуду на державній землі, хапуги вирішили, ймовірно, привласнити собі ще й озера, які також розташовані на землях «Чайки».

«Пригнали бульдозера здоровенного, страшенного. Туди проїхав, повалив, назад проїхав, отим здоровенним ковшом побив, побив, і все. На цьому закончилось», — розповідає мешканка села Лісне.

Мешканка села Лісне

«Він воює, стоїть на передовій, а це його сарай осьо. А йому таке зробили. Оце те, що він завоював. Третій рік на фронті, йому приїхали і таке зробили. У цієї другий рік на фронті дитина… Оце так нас забезпечують, так нам допомагають, це помощь вся, яка держава нам робить», — каже ще одна жінка.

Мешканці села Лісне розповідають, що невідомі особи на бульдозерах приїхали під їхні будинки на березі одного з озер та варварськи розтрощили всі господарські будівлі, разом з курми та знищили все майно.

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«Толком ми не знаєм, хто це розвалив, загалом, керує ДУС», — кажуть мешканці.

Мешканка сел Лісне

Місцеві впевнені, що за цим варварством стоїть Державне Управління Справами, яке керує державною «Чайкою». Мешканців села запевнили, що їхнє майно знищили, увага, в рамках розчищення прибережної території.

Однак на кадастровій мапі чітко видно, що земля «Чайки» закінчується по лінії води, а берегова лінія — належить громаді.

Колись тут було величезне фермерське господарство та молокозавод, який виробляв різноманітну молочну продукцію. Вона потрапляла на столи можновладців та в магазини, для «простих смертних». Це господарство давало роботу селянам, бо майже все населення Лісного — колишні працівники ДП «Чайка».

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Бульдозером зруйнували майно селян

Навесні цього року сільгоспугіддя перетворились на гігантський будмайданчик. Тут планують звести готелі, паркінги, басейни і навіть аквапарк. А озера, біля яких живуть селяни, що пропрацювали тут все своє життя, ймовірно, обнести парканом, щоб не псували своїм існуванням лакшері об’єкт. І все це — на державній землі.

Хто замовники і чиї інтереси вони представляють

Завдяки документам на будівельні роботи, які нам вдалося отримати, тепер відомо не тільки замовників робіт, а й чиї інтереси вони представляють. То ж, хто стоїть за багатомільйонним проектом, який приніс горе селянам, та віджимом державної землі.

Ні охорона будмайданчику, ні якийсь «представник з безпеки», не знають, що тут відбувається. Тому, аби пролити світло на те, хто стоїть за цим свавіллям, йдемо питати у директора ДП «Чайка» Романа Рябошапко.

Головний офіс «Чайки» розташований у Бориспільському районі. Та потрапити до нього виявилось не просто. Генеральний директор державного підприємства журналістів, вочевидь, недолюблює. Адже прямо під час нашого візиту будівлю зачинили. Тож, довелося гукати директора просто у вікно. А після цього в будівлі навіть позачиняли вікна.

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Роман Рябошапко

Зрештою, побачивши представників поліції, директор Богдан Рябошапко все ж відчинив двері, та всередину нас так і не пустив.

«Я проти зйомки мене і проти того, щоб цей репортаж десь був», — заявив Рябошапко.

Кажуть, будують дорогу. Питаємо, хто надав дозвіл на будівельні роботи на землі, яка офіційно зареєстрована на праві постійного користування за державним підприємством Чайка в селі Лісне Бучанського району.

«Там іде будівництво наших сусідів, приїжджала поліція неодноразово, показували документи, погоджені Дмитрівською сільською радою, там буде дорога, там буде склад, ще певні об’єкти. ДП „Чайка“ до цього будівництва жодного стосунку не має, не проводили там ніякі роботи і на земельній ділянці, яку ви вказували там в листі 5051, не проводилось ніяких робіт», — заявив Рябошапко.

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Але пізніше, у відповіді на наш запит, ДП «Чайка» повідомило, що на їхній ділянці все ж відбувається будівництво — дороги:

«Керівництву ДП „Чайка“ відомо, що на земельній ділянці, яка перебуває у праві постійного користування Підприємством, проводяться роботи з будівництва дороги».

Якщо серед наших читачів є експерти з будівельної галузі, в коментарях можете написати, чи схоже ось це, чи ось це — на будівництво дороги.

Будівництво у селі Лісне під Києвом

У поліції відмовчуються

А ось Нацпол Київської області взагалі вирішив відмовчатись. В телефонній розмові виконувач обов’язків начальника слідчого відділення Бучанського району Андрій Марценюк детально розпитував про місце будівництва і що нам про це відомо.

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Однак, і до сьогоднішнього дня, керівництво обласної поліції так і не змогло офіційно прокоментувати самовільне будівництво, до слова порушуючи Закон України «Про інформацію».

Навіщо начальнику слідчого управління особисто дзвонити журналісту та дізнаватись, що ми знаємо, якщо є наявне кримінальне провадження? Та чому Нацпол вирішив, зрештою, приховати ці дані від журналістів? Відповіді криються у наступному.

Замовник будівельних робіт — ТОВ «Енсіл», зареєстрована на початку цього року. ТОВка замовила у підрядника підготовку ділянок під зону готелю, багатофункціонального комплексу, аквапарку, басейну та паркінгу.

Замовник вказує кадастрові номери двох земельних ділянок, де мають проводитись роботи. Одна належить тій же ТОВ «Енсіл» від 2025 року, друга — ТОВ «Етер Компані» від 2015 року.

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Проте, за фактом, будмайданчик вийшов далеко за межі їхніх ділянок — аж сюди, на державну землю «Чайки». Загалом обидві ТОВки мають в селі Лісне 30 гектарів. Частина з них — ліси, обнесені колючою проволокою. Та схоже, хапуги зазіхнули ще й на мальовничі озера.

Історія цих земельних ділянок тягнеться з далекого 2004 року. Схоже, що цей проєкт — бомба уповільненої дії.

20 років тому ДП «Чайка» передало частину своїх земель сільській громаді. В подальшому, ділянки були роздані людям, під будівництво дач.

А буквально за декілька місяців їх викупила така собі Світлана Безкоровайна. Пані пенсійного віку без бізнесу і зв’язків. В подальшому, 10 ділянок на 15 гектарах відійшли громадянину Росії Володимиру Соколову, начебто в погашення якогось боргу Коровайної. І у 2015 Соколов вносить ці гектари як уставний капітал ТОВ «Етер Компані»:

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«Ухвалою суду у вищевказаній справі затверджено мирову угоду. Боржник передає у власність 10 спірних ділянок у селі Лісне»

Скриншот із відео

Понад 10 років ці землі були предметом судової тяганини. Прокуратура Київської області навіть довела, що ділянки були виділені незаконно, і всі подальші оформлення та продажі були також безпідставними. Проте, Верховний суд вирішив не забирати у підприємців ці гектари і на початку 2025 в гру входить компанія «Ультрамарин-Нерухомість», придбавши права на «Етер Компані „разом із землею.

Інша ж частина виділених ділянок також була внесена як статутний капітал, але вже новоствореної ТОВ «Енсіл». На початку цього року четверо громадян України внесли по 4 млн грн до її статутного капіталу. Того ж дня на балансі фірми з’явилось 40 ділянок. А вже за 2 тижні вони також перейшли «Ультрамарину».

Однак, колишні власники ні про земельні ділянки, ні про саму ТОВ «Енсіл» навіть нічого не знають. І це дуже нагадує класичну аферу коли на випадкових людей підконтрольний реєстратор оформлює потрібні документи. А тепер про те, хто ж стоїть за оборудками із будівництвом комплексу із аквапарком на мальовничих околицях столиці.

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Хто ж стоїть за оборудками із будівництвом комплексу

Директор «Енсіл» та «Етер Компані» — Артем Романович Куций. А кінцевий бенефіціар обох ТОВок — ПП «Ультрамарин-нерухомість», теж із Дніпра та належить Тетяні Мостіпаці.

Артем Куций відповідати на наші запитання, чому його компанія будується на державних землях — відмовився. Буцімто, у відпустці і говорити не може.

Скриншот із відео

Власниця ж компаній Тетяна Мостіпака про те, що будівництво ведеться на державній землі теж нічого не знає. А що саме там будують — великий секрет.

Скриншот із відео

Вся ця історія має максимально дивний вигляд. Ну начебто у забудовника є офіційно оформлена земля. Всі запевняють, що землі «Чайки» не чіпають. Хоча ми бачили, що це не так.

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Йдуть будівельні роботи. Та чому немає паспорту об’єкту, а власниця компанії шифрується із «розповсюдженням» цілі будівництва? Гендиректор «Чайки» Богдан Рябошапко взагалі зачинився від журналістів, а мешканцям села розтрощили нажите роками майно.

Хто ці люди, які зазіхнули на ласий шматок перспективної землі

Чому так? У нас є відповідь і вона криється саме в тому, хто ці люди, які зазіхнули на ласий шматок перспективної землі в мальовничому куточку під Києвом.

Артем Куций — син дніпропетровського бізнесмена Романа Куцого. Джерела у бізнесових колах стверджують, що він керує Alfa Development Group — найбільшого власника складських приміщень в Україні.

Тетяна Мостіпака та родина Куцих тісно пов’язана. І не тільки ТОВками, а й і зв’язками, які вони намагаються пильно приховати.

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В аналітичній системі YouControl ми знайшли більше трьох десятків компаній, в яких представники родини Куцого, Тетяна Мостіпака та ще декілька осіб, виступають засновниками, бенефіціарами та керівниками одне одного. І цей аналіз привів нас до підсанкційного мільярдера з Дніпра — Вадима Єрмолаєва.

Будівництво у селі Лісне під Києвом

В одному з інтерв’ю Єрмолаєв розповідав про те, хто управляє його ж бізнесом. І судячи з його слів та юридичних зв’язків підконтрольних компаній, одним з таких — схоже є Роман Куций, а ще його родина. Нам вдалося поспілкуватися з людьми з близького оточення Романа Куцого, на яких бізнесмени оформлювали свої компанії.

«Вибачте, але наразі я не можу і не хочу говорити про роботу, окей?… Ні…Вибачте, я не можу коментувати це, до побачення», — відповіла Єва Куца.

Дуже дивно, коли люди не знають, що є власниками компаній, які щороку заробляють десятки і сотні мільйонів гривень, погодьтесь.

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«Без коментарів», — відповіла дружина бізнесмена Романа Куцого Наталя Куца.

Тетяна Мостіпака, яка має бізнес зв’язки з Куцим і Єрмолаєвим, також боїться публічності:

«Я не хочу відповідати на це питання. Від мене ви цю інформацію не отримаєте, бо я не хочу її розповсюджувати».

Мільярдер Вадим Єрмолаєв від проєкту аквапарку також відхрестився.

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Зрештою, підсанкційний мільярдер у месенджері нам відповів, що йому ніби нічого невідомо про майбутній аквапарк. Ну а потім, перестав відповідати.

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Нагадаємо, що Вадим Єрмолаєв — один з найвпливовіших бізнесменів Дніпра. Потрапив до санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони наприкінці 2023 року.

Офіційних причин РНБО не називає, проте, цілком логічно, що Єрмолаєву нібито заблокували всі активи через багаторічну співпрацю з росіянами в окупованому Криму.

У журналістському розслідуванні колег з громадського йдеться про те, що бізнесмен переписав свій бізнес в Криму на підконтрольних громадян Росії:

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«За даними СБУ свій винно-горілчаний бізнес в окупованому Криму Єрмолаєв перереєстрував через підставних осіб за російськими законами і багато років сплачував податки в бюджет країни-агресора».

Використовувати підставних осіб та липові компанії — бізнесменам далеко не в новинку, і тим паче такій людині, як Єрмолаєв. А отже, проєкт аквапарку під Києвом, навряд перший злочин. Як і серійні злочинці, які залежні від системності, люди підсанкційного мільярдера вже провернули таку ж схему на рідній Дніпропетровщині.

Там, на березі річки Самара компанія ТОВ «Альфа Вехауз», зареєстрована на дружину ймовірного партнера Єрмолаєва Романа Куцого, вже звела «Парк-готель Золотий Пляж», нахабно захопивши державні землі рекреаційного призначення. Ті самі готелі, басейни і аквапарк.

2007 року на замовлення ТОВ «Альфа Вехауз» був розроблений робочий проєкт в районі бази відпочинку «Золотий пляж». Даних про затвердження цього проекту у Регіональному офісі водних ресурсів у Дніпропетровській області — немає.

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Під час досудового розслідування встановлено, що частина (близько половини) озера Хашевка в селі Орлівщина огороджена парканом й на березі озера збудовані одноповерхові спорудження.

А тепер давайте проміжний підсумок: компанії з орбіти підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва будують аквапарк під Києвом. Як ми вже з’ясували, не перший об’єкт такого роду із порушеннями. Паспорт об’єкта відсутній. Будують на землі державного підприємства, директор якого ховається від журналістів. Мені здається, що тут чогось не вистачає. Хто дав на це свавілля «одобрямс»?

Ми надіслали офіційний запит до Державного Управління Справами, аби там прояснили ситуацію із будівництвом на державній землі. Проте, ДУС дало відписку і відправило нас назад до ДП «Чайка». Відповідь ви вже бачили, і вона не збігається з реальністю.

Співрозмовники Хапуга.UA у політичних колах стверджують, що керівник ДУС Ігор Лисий — цілком лояльна до Офісу Президента людина. У свій час він був помічником голови НацБанку Андрія Пишного, як пишуть у ЗМІ, кума Єрмака. Тож Офіс, імовірно, підтягнув «свіже обличчя» з числа довірених осіб на важливу посаду. Адже ДУС — це не стільки про управління і забезпечення для найвищих посад країни, скільки про державний бізнес. Під шефством ДУС перебувають такі активи, як Мистецький Арсенал, Палац “Україна”, ВДНГ, купа санаторіїв та будівельні компанії. Тож, керувати всім цим добром має точно повністю керована Офісом людина.

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Стосунки Офісу Президента із мільярдером Єрмолаєвим досить неоднозначні. Колеги з «Громадського» досліджували, як Єрмолаєв, в обхід запроваджених Зеленським санкцій, розширює свій бізнес. І разом з ексрадником Єрмака Іваном Дралюком будує власний порт на кордоні з Румунією. До слова, на державній землі.

Його компанія «Потоки» будує на кордоні з Румунією приватний порт. Компаньойоном Єрмолаєва виступає Закритий венчурний фонд «Капітал», власником якого і є Іван Дралюк.

Ще один факт ймовірної «дружби» Єрмолаєва з Офісом — поновлення компаніям з орбіти мільярдера дозволів на надрокористування.

ТОВ «Трендс Сістем» на видобуток вуглеводнів, ПРАТ «Коростишівський кар’єр» — габролабрадориту та тій же ТОВ «Потоки» — на розвідку мінеральних вод.

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Чи міг проєкт аквапарку, ниточки з якого тягнуться до підсанкційного Єрмолаєва, у такому ласому і бажаному для забудовників місці, отримати «одобрямс» просто з Офісу Президента? Цілком ймовірно. Та ми точно переконані, що санкції президента більше схожі на фікцію, аніж реальний інструмент для безпеки і оборони країни. Якщо такі як Єрмолаєв та його компаньйони продовжують втілювати багатомільярдні проекти, попри санкції, вони не варті нічого.

Ну і останнє запитання, яке варто поставити сьогодні абсолютно всім: чи взагалі на часі, коли Збройні Сили України щосекунди потребують нашої підтримки, вливати десятки і сотні мільйонів гривень в розваги?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АКВАПАРК ДЛЯ ВЛАДИ? КОМУ ВІЙНА, А КОМУ РОЗВАГИ. ЯК РОЗПИЛЮЮТЬ ДЕРЖАВНІ ЗЕМЛІ ЛЮДИ ЄРМОЛАЄВА

Якщо вам відомі факти розкрадання державних земель і вас розпирає від несправедливості, або з вас вимагають хабар у владних кабінетах — не поспішайте платити. Краще напишіть нам на пошту hapuga.investigation@1plus1.tv і ми зробимо наступне розслідування разом.

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