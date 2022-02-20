"Але будемо захищатися": Кулеба заявив, що "партнери не ведуться на вкидання РФ про агресивну Україну"

"Але будемо захищатися": Кулеба заявив, що "партнери не ведуться на вкидання РФ про агресивну Україну"

Кулеба наголосив, що на тлі загрози вторгнення Росії Україна готується до будь-якого сценарію.

Україна не має наміру і не прагне до військових дій чи будь-яких наступальних операцій на Донбасі, де останніми днями через російську агресію загострилася ситуація. Утім, у разі нападу РФ, Україна буде захищатися.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу з Мюнхенської конференції безпеки.

Також читайте Нідерланди переводять своїх дипломатів з Києва до Львова

За словами Кулеби, Київ робитиме все для того, щоб "утримати Росію на дипломатичному треку". Наразі, ж, як уточнив голова МЗС, країни-союзники України не вірять пропаганді Кремля про нібито агресивну поведінку Києва та розуміють, що агресором є Росія, яка порушує Мінські угоди. Кулеба вкотре наголосив, що Україна прагне миру.

"Україна не планує і не проводить жодних наступальних військових операцій чи провокації, диверсій, обстрілів… Ми не прагнемо війни, ми прагнемо миру, але будемо захищатися...Партнери не ведуться на вкидання РФ про агресивну Україну, яка на когось нападає. Ніхто у це не вірить. Усі чітко розуміють, хто є агресор – це Росія. Вона ж порушує Мінські домовленості", - сказав міністр.

Голова МЗС додав, що "світ однозначно на боці України, не лише на словах, а й у справах". З його слів, найближчими днями планується серія дипломатичних кроків.

"Україна готується до будь-якого сценарію. І зараз ми сильні та готові як ніколи від 2014 року, але наші завдання із обороноздатності України, застосування санкцій (щодо РФ. - Ред.) ніхто не скасовував...", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі посилення російської агресії на сході України попередив, що "будь-які провокації дуже небезпечні", оскільки можуть призвести до нових бойових дій.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.