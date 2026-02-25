"Але кінець буде": 100-річна зв'язкова УПА висловилась про війну та спрогнозувала майбутнє РФ

Катерина Чуба відсвяткувала 100-річчя / © ТСН

На Львівщині свій 100-річний ювілей святкує жива легенда — зв’язкова Української повстанської армії Катерина Чуба. Вона стала частиною підпілля ще до повноліття, пережила 10 років заслання і сьогодні, через вісім десятиліть, знову чекає на перемогу над тим самим ворогом.

До живої легенди в гості завітала кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Пекло у 18 років: таємні депеші та зрада

Любов до України Катерині прищепив батько. Тому коли в лісах з’явилися перші повстанці, дівчина без вагань пішла в підпілля. Батьки тривалий час навіть не здогадувалися, що їхня донька — зв’язкова, яка «куди треба» носить таємні депеші.

Катерина Чуба, зв’язкова УПА: «Усно могла передати, що десь були москалі, а так усе було засекречено. Мені давали папери, і я відносила. Була моя Руда, Добротвір і Сілець. Не зважала ні на дощ, ні на сніг по коліно».

Проте у 18 років її видали. Дівчину заарештували за доносом когось із місцевих. Далі були допити, побої та камери, від спогадів про які й зараз холоне кров.

Катерина Чуба: «Там пекло було. Били, питали, допитували…».

Василь Чуба, син ювілярки: «У Кам’янці в камері були тортури, потім — тюрма на Лонцького у Львові. Коли тато ще був живий, ми ходили туди, і вони впізнавали вікна своїх камер».

Роль жінок у підпіллі

Історики наголошують: саме жінки були «нервовою системою» УПА. На дівчат-зв’язкових зазвичай звертали менше уваги, ніж на чоловіків, і цим підпілля вдало користувалося.

Микола Посівнич, історик: «Вони заплітали свої штафети — записки від командирів ОУН та УПА — в косички. Так оперативно передавали інформацію від села до села. Більшість врешті була викрита агентурою. Терміни були суворі — від 5 до 25 років, багатьох розстріляли».

Свого чоловіка пані Катерина зустріла саме на засланні — в Норильську. Він теж відбував термін за допомогу повстанцям. У родинному альбомі й досі зберігаються знімки з таборів: святкування Різдва на чужині, де люди залишалися вірними своїй церкві та ідеї.

«Бог на світі є»: мрія про кінець імперії

Попри пережите Катерина Чуба виховала дітей та онуків у любові до Батьківщини й віри. Для всієї родини вона є взірцем сили волі.

Свій 100-й день народження пані Катерина зустрічає бадьорою. Каже, почувається добре і духом сильна. На запитання про те, що вона думає про нинішню війну, відповідає прямо й жорстко.

Катерина Чуба: «Вона [Росія] з одними кінчає, з іншими починає. Воює і воює. Але кінець буде її. Бог на світі є. Хочу, щоб вона згинула з карти, щоб нарешті відстали ті москалі».

