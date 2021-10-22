Алек Болдвін застрелив українку на зніманнях вестерну, в основі сюжету якого - теж випадкове убивство

Алек Болдвін застрелив українку на зніманнях вестерну, в основі сюжету якого - теж випадкове убивство

За кілька годин до трагедії актор виклав у соцмережу фотографію з кривавою плямою на грудях.

В Голівуді просто на знімальному майданчику зірковий актор Алек Болдвін застрелив українку-операторку, 42-річну Галину Гатчінс і поранив режисера. Це сталося під час зйомок вестерну "Іржа" о другій годині дня за місцевим часом. Актор вистрелив зі зброї, що була реквізитом на зніманні. У Галини залишився восьмирічний син.

Про те, що трапилось - 22 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Про зовсім не кіношну трагедію відомо дуже мало. Лауреат "Еммі" і "Золотого Глобуса", номінант на "Оскар" Алек Болдвін, відомий за стрічками "Звичка одружуватися", "Перл-Харбор", "Авіатор", "Відступники" - грав у вестерні "Іржа" головну роль, він же продюсував стрічку.

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На майданчику він вистрелив зі зброї, що була призначена для знімань. Поранень зазнали операторка і режисер Джоел Соуза. Він живий, за непідтвердженими повідомленнями - з лікарні його виписали. Галину - ще встигли доправити до шпиталю, але врятувати - вже не змогли.

Друг Галини, український актор і режисер, який давно живе в Сполучених Штатах, Олексій Федосов, говорить, що бойову зброю на знімальних майданчиках там використовують нерідко. Але постійно перевіряють перед тим, як видавати акторам.

Як сталося, що до зброї, з якої на знімальному майданчику стріляв Алек Болдвін, поціливши операторку і режисера, потрапили бойові набої - невідомо.

Новини світу: убивство під час знімань вестерну – загибла операторка була українкою

Галина народилася в Україні ще за радянських часів, дитинство провела - в Заполяр'ї, навчатися повернулася до Київського інституту журналістики. Її одногрупниця і найкраща українська подруга Оксана Стефанішена каже: Галя ще відтоді мріяла працювати в кіно.

З американським чоловіком Метью Галина познайомилася в Києві. З ним - далеким від кіноіндустрії - виховувала сина. Актори, режисери і оператори в соціальних мережах - обурені, шоковані, спустошені новиною про її загибель. Її називають талановитою операторкою, чудовим другом.

Поки що у зв'язку з убивством поліція нікого не затримувала. За словами представника шерифа, триває слідство. Алек Болдуїн від спілкування з пресою відмовився. Своєю чергою знімальна група випустила заяву про те, що фільмування "Іржі" припинене на невизначений термін.

Слід зазначити, що в основі сюжету вестерна, за роковим збігом - теж випадкове убивство. За кілька годин до трагедії Алек Болдвін виклав у соцмережу фотографію з кривавою плямою на грудях. Її негайно видалили, щойно пролилася справжня кров.

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