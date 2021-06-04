Алергії на пух тополі майже не існує: лікарі розповідають, що насправді викликає реакцію

Фахівці радять здати аналізи, щоб дізнатись точну причину алергії.

У Києві почався сезон тополиного пуху, який супроводжується наріканнями на нежить, сльозотечю та чхання. Та фахівці наголошують, що сам пух безпечний, проте є невидимі алергени, які його використовують.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Весна і початок літа для Архипа - час страждань. У хлопчика 9 років тому виявили алергію. «У нас з’являються сухість шкіри навколо очей, біля губ, біля рота, а також вуха і на шиї. На цвітіння берези і полину, а також на кукурудзу, кукурудзяний крохмаль і похідні від кукурудзи», - розповідає мама хлопчика Олеся.

Утім, Леся підозрює у синових нещастях іще й тополиний пух. Бо кілька днів тому у хлопчика в школі був випускний. Діти гуляли у парку, де ростуть ці дерева, а Архипу стало зле.

Леся веде сина до лабораторії, аби завдяки аналізу крові, зрозуміти: чи справді хлопчику тополі варто оминати. Але там пропонують перевірити чутливість організму лише до пилку тополі. А не пуху із неї. Такий аналіз коштує 250 гривень. І на результати потрібно чекати кілька днів.

Деякі тополі живуть понад століття і виростають до 30 метрів заввишки. Масово засаджувати ними Київ почали у повоєнні роки. «Вони очищають принципі повітря, потужна крона акумулює СО2 і під час фотосинтезу виділяють кисень», - розповідають спеціалісти.

Утім, не для усіх - це не аргумент. Мовляв, тополиний пух - потужний алерген. Тож періодично місцевих урядників дерева просять вирубати.

Тим часом результати дослідження крові 11-річного Архипа показує, що вираженої алергії на пилок з тополі у нього немає. Як і в більшості людей. Та й сам пух алергії, виявляється, не викликає. «Є дрібне насіння - це засіб доставки рослини на певні віддалі», - кажуть науковці.

Тож і реакцію на нього як подразника, не перевіряють. Однак, лиха таки наробити може. Якщо, скажімо, потрапить на слизову. А ми почухаємось брудними руками.

То чому ж тоді запухаємо, чхаємо та плачемо, коли починається сезон тополиних парашутиків? Фахівці пояснюють: бо цей період збігається із цвітінням інших дерев. А ще - лугових трав. Саме їхній пилок і завдає страждань. Ці невидимі, але агресивні частинки часто вчеплюються у пух з тополі. От нам і здається, що проблема саме у ньому. «Якщо дитина або дорослий, гуляючи парком, йдуть ногами загрібають тополиний пух, або вітер його підіймає в повітря. Адже на ньому теж осідає пилок лугових трав», - пояснює лікар.

Новини України: алергія на тополиний пух – чи існує вона насправді

Тож фахівці радять, якщо відчуваєте дискомфорт - варто перевірити, чи не маєте алергії саме на цвіт трав. «Якщо алергіка не лікувати від алергічного риніту, через 8-10 років він прийде до бронхіальної астми. А це вже більш складне захворювання, яке загрожує життю», - каже лікар.

Якщо ж про алергію вже знаєте, варто дотримуватись певних правил. Надворі краще бути у масці та окулярах. А після прогулянки - вмитися, аби прибрати пилок, що міг осісти. «Одяг теж знімати і хоча би просто без порошку у воді, пральній машині, щоб прополоскати його», - радять фахівці.

І наголошують, що найбільша концентрація пилку в повітрі з шостої до одинадцятої ранку. Тож вікна у цей час краще навстіж надовго не відчиняти.

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