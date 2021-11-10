"Алгоритм дій буде адекватним" — Данілов про реакцію України, у разі штурму кордону мігрантами

Данілов сказав, що питання міграційної кризи було пріоритетним на засіданні РНБО.
Криза з мігрантами, які перебувають на кордоні Білорусі з Польщею і Литвою, була першим питанням на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 10 листопада.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.
"Це було перше питання, яке розглядалося на засіданні РНБО... У нас відбулися попередні зустрічі з нашими розвідниками, нашими силовиками. Ми отримали інформацію. Вчора, 9 листопада, було доповідь зроблено президентові, й після цього президент ухвалив рішення саме сьогодні провести засідання, це питання було номером один, воно було ключовим", - заявив Данілов.
За його словами, усі відповідні відомства отримали вказівки, які найближчим часом буде оформлено в нормативно-правові документи, й "усі будуть обов'язково їх виконувати".
На запитання, щодо дій України, у разі можливого штурму наших кордонів, Данілов відповів: "Алгоритм дій буде адекватним відповідно до нашого законодавства, сил і засобів буде більше ніж достатньо. Саме це питання ми проговорювали".
Коли у секретаря РНБО запитали, чи буде залучено сили тероборони, Данілов запевнив, що "все, що необхідно, буде залучено".
Нагадаємо, у МВС розповіли, як Україна готується до можливого штурму кордону з Білоруссю.
Також перший заступник глави МВС Євген Єнін заявив, що уже зараз спостерігається збільшення потоків мігрантів до прикордонних регіонів України. Так, на ділянці білоруського-українського кордону нещодавно затримали двох незаконних мігрантів з Куби.
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