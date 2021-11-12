Алкогольний синдром та порушення розвитку мови: що загрожує дітям, матері яких пили під час вагітності

Алкогольний синдром та порушення розвитку мови: що загрожує дітям, матері яких пили під час вагітності

Діти з алкогольним синдромом часто - недоношені.

Є діти з невидимою інвалідністю, якої могло б і не бути - просто їхні матері під час вагітності пили. Тепер у світі це найпоширеніша причина розумової відсталості. Саме алкоголь призводить до порушень розвитку мозку. В Україні діагностика дітей із фетальним алкогольним синдромом - не відпрацьована. То як розгледіти його в малечі, і чи є безпечна алкогольна доза під час вагітності, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 11 листопада.

Їм усе життя доведеться тримати баланс, а команди для них мають бути стислими та чіткими.

Ангеліна, Ніколь та Вероніка - їм від семи до трьох років. І в усіх трьох - не дитячий діагноз. Доньки Євгенії Сенцової з дитячого будинку. А діагноз дістався від рідних мам, які не гребували алкоголем під час вагітності

Ольга Большова взявши за дочку Стефанію, на відміну од Євгенії Сенцової - діагноз своєї доньки не знала. Затримку в розвитку дитини - списували на інші негаразди. Так родина втратила чотири роки. Тепер же день у Стефанії розписаний ледь не по хвилинах - заняття музикою, різні терапії, нейропсихологи.

Майже всі діти з таким діагнозом, кажуть лікарі, народжуються, зазвичай, у залежних від алкоголю матерів. У першому триместрі вагітності, коли лише формується плід - алкоголь у майбутньої мами має бути під табу.

Діти з фетальним алкогольним синдромом часто - недоношені, з недостатньою вагою. Як такого лікування - немає. У таких дітей може бути сотня порушень і кожен фахівець працює зі своїм.

Тим часом Ольга Большова навколо себе вже об'єднала чотириста родин у яких діти з алкогольним синдромом.

Адже, батьки все своїми силами зробити не можуть, тому потрібно розробити програми для вчителів. Щоб вчителі розуміли, як працювати з такими дітками. Потрібно розробити програму для лікарів, для психологів, для спеціалістів в ++ інклюзивно-ресурсних центрах.

Діти з ФАС зазвичай добрі й лагідні. Але зіткнення з людською жорстокістю може зробити їх агресивними. Обидві мами в унісон твердять, що таку малечу насамперед потрібно любити. І прийняти такими, як вони є.

Євгенія Сенцова від своїх трьох доньок не приховує їхнього діагнозу. Каже, що в таких дітей залежність розвивається легко і їм варто з дитинства знати про небезпеку. Бо з усвідомленням цієї загрози їм буде легше подолати успадковані виклики.

Нагадаємо, що в Україні планують підвищити ціни на алкоголь.

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