Алла Мазур постраждала від карткових злодіїв і закликає до обережності інших

Алла Мазур постраждала від карткових злодіїв і закликає до обережності інших

Ведуча була просто приголомшена нахабністю ділків.

Ведуча ТСН.Тиждень Алла Мазур вперше прокоментувала рекламні відеоролики в Інтернеті з начебто її участю.

Соціальними мережами ширяться ролики, в який найпопулярніша телеведуча на українському ТБ каже: “Перевірте свою банківську картку негайно, бо туди кожному нібито мають компенсувати ПДВ”.

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Алла Мазур побачила подібні ролики в Інтернеті - була просто приголомшена нахабністю ділків. “Ніяким таким закликам не вірте! Вашою довірою до мене і програми ТСН.Тиждень хочуть скористатися шахраї! Їх навіть відстежити важко, бо сервери найчастіше виявляються в Росії! Я особисто - в жодній фінансовій рекламі участі не беру.” - прокоментувала Алла Мазур в ефірі.

Подібні ролики - не більше ніж перемонтовані сюжети, які виходили в ефірі ТСН.Тижня раніше. Мета авторів єдина - видурити з у людей гроші.

Алла Мазур закликає в жодному випадку нікому не називати номер картки і CVV-код, тобто три цифри на зворотньому боці картки. І не брати участь у фінансових пірамідах, до яких фальшивими голосами і текстами закликають ці шахраї. “Бо інакше - ці хитрі ділки з’їдять всі ваші заощадження!” - каже телеведуча.

А от чи не з’їсть осінь усі наші заробітки? І чому нещодавно зібраний рекордний урожай зернових - це насправді недобра новина для наших кишень - ТСН.Тиждень розкаже вже у неділю о 19.30.

Чи не з’їсть осінь усі наші заробітки – дослідження ТСН.Тиждень

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