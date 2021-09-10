Алла Мазур запросила у прямий ефір "лемківську принцесу", яка представить прем’єру унікальної пісні

ТСН.Тиждень вирішили розповісти про лемків у незвичний спосіб.

Телеведуча Алла Мазур запросила до свого недільного ефіру ТСН.Тиждень співачку з незвичним для сучасної сцени репертуаром. Молода виконавиця зробила ставку на рідкісні пісні і не прогадала. Тепер її називають "лемківською принцесою".

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Для місцевого населення Донбасу вони були "западенцями" і "бандерами". Але вони продовжували вперто говорити українською і дотримуватись традицій. Вони - це українці з Польщі, яких виштовхала із власних хат радянська влада, прикриваючись папірцем про якійсь там “обмін населенням”. В офіційних документах термін “депортовані” замінили на м’якший - “переселені”. Ніби мова йшла про добровільний переїзд.

Навіть сьогодні ця сторінка в українській історії мало відома. “Мало хто знає, але лемком був всесвітньовідомий художник Енді Ворхол, а пісня-реквієм за загиблими на Майдані “Плине кача” теж лемківська. ТСН.Тиждень вирішили розповісти про них у незвичний спосіб. Не лише сюжетом, тому запросили на ефір особливу гостю” - анонсує Алла Мазур.

Чому і що про лемків мали б знати українці? І яка особиста трагедія зашифрована у піснях таємної гості Алли Мазур? Не пропустіть музичну прем’єру вже цієї неділі о 19.30 тільки в ТСН.Тижні

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