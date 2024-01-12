Альтернатива мобілізації: що таке ректрутинг, як це працює у ЗСУ і що гарантує

В Україні триває обговорення проєкту закону про мобілізацію. На цьому тлі все частіше звучить ідея рекрутингу. Деякі бригади - зокрема "Третя штурмова" на базі полку "Азов" провела вже кілька хвиль рекрутингу. Власну базу для рекрутингу - розказали мені і бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр". Вони переконані: успішним на фронті буде не лише боєць мотивований, але й добре навчений, підготовлений до небезпеки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

Офіцер розповів, як мобілізувався до ЗСУ

У червні 2023 року офіцер медичної служби Олександр мобілізувався до ЗСУ. Каже, цьому передували місяці роздумів і розмов, сумнівів і докорів, страху й рішучості. Він лікар за фахом і офіцер за званням.

Він наприкінці 2022 року після того як почув про рекрутинг, почав надсилати резюме на всі суміжні з фахом спеціальності. Тоді ця ініціатива ще не була такою популярною. І мала безліч неврахованих нюансів.



"Мені, напевно, 80% підрозділів, яким я надсилав резюме, навіть не відповіли. Але через пів року мені перетелефонували і запропонували те місце, на якому я зараз", - каже Олександр.

Офіцер ЗСУ Олександр

Але процес виявився набагато складнішим.

"Виникли деякі труднощі з військкоматом під час моєї мобілізації, але постійна комунікація з військовою частиною допомогла ці проблеми вирішити", - пояснює він.

Як відбувається рекрутинг через платформи з пошуку роботи

До листопада 2023 платформи, на яких роботодавці розміщують вакансії, співпрацювали з військовими підрозділами напряму. Але менш ніж два місяці тому Міноборони уклало з ними меморандуми. За цей час свої оголошення на їхніх майданчиках розмістили близько 400 підрозділів Сил безпеки й оборони. Актуальних вакансій майже 2 тисячі. На них надіслали понад 37 тисяч резюме. І немає жодної вакансії, на яку не було б бодай одного відгуку.

"Коли людина має можливість обрати, куди вона піде і ким вона буде, то навіть по відношенню до бойових ми бачимо, що на позиції танкістів, кулеметників і снайперів, які так само опубліковані, час від часу люди надсилають свої резюме", - каже співзасновник та сео WORK.UA Артур Міхно.



На тлі обговорень майбутніх змін щодо мобілізації - переглядів вакансій стало більше. Так, за даними рекрутері - у топі нині наприклад, штабна робота. Далі - ІТ. Потім - безпілотники, пресслужба та інше. А в цю категорію входять, зокрема, і кухарі, і вибухотехніки. Медицина - на шостому місці. Але від військових підрозділів вона на першому місці. Далі йдуть піхота і лише потім штаби, ІТ та БПЛА.

Потурбуватися про себе, використати свій фах і тим самим підсилити армію - саме це називають головними перевагами рекрутингу.

ЗСУ

Які гарантії, що в армії не переведуть на інші спеціальності

У Міноборони наголошують, нині рекрутинг - це винятково контракт до кінця особливого стану. Це договірні відносини між людиною, яка йде служити та військовою частиною, якій вона потрібна. Тому командир теж контролює весь процес від початку до кінця.

"Якщо раптом, але такого не було, хтось хитрує з підрозділів і в такий спосіб хоче собі набрати піхоту, то ми це, звичайно, побачимо, ідентифікуємо і перше - перестанемо з таким підрозділом співпрацювати, повідомимо про це їхнє командування і все одно витягнемо тих людей, які в такий спосіб раптом потраплять в піхоту і переведемо на посади, які вони обирали до цього", - каже засновник та СЕО платформи LOBBY X Владислав Грезєв.

Про це наголошують і самі військові, бо кажуть, якщо вони розміщують вакансії - то вони потребують саме цих фахівців.

Рекрутинг не може замінити мобілізацію

Рекрутинг не дорівнює мобілізація. І замінити її точно не зможе. Бо повністю покрити потреби армії неможливо. Це паралельний процес, який у Міноборони вважають перспективним.

Там уже анонсували запуск Агенції рекрутингу. І вже вона має точно покласти край усім непередбачуваним перешкодам, які зараз виникають перед тими, хто вирішив свій цивільний фах задіяти у війську задля перемоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 21:00 за 12 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, НАЗК встановило, де в Україні найбільше непридатних для армії.

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