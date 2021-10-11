Альянс України та Туреччини: як Анкара може допомогти нам повернути контроль над Чорним морем

Альянс України та Туреччини: як Анкара може допомогти нам повернути контроль над Чорним морем

Київ започаткував політику малих альянсів. Більш тісна співпраця Києва з Анкарою дозволить відновити безпековий баланс у Чорному морі.

Україна та Туреччина об’єднують зусилля для протидії Росії. Це можна було б сміливо назвати початком нового безпекового альянсу Києва та Анкари, що дуже злить Москву. Туреччина вже похитнула позиції Росії на Кавказі, допомігши Азербайджану виграти війну за Нагірний Карабах. Наразі розгортається боротьба за Чорне море, яке Кремль хоче перетворити на своє внутрішнє озеро.

Поки окремі країни-члени ЄС і НАТО навідріз відмовляються постачати Україні зброю, Туреччина вже три роки успішно продає нам свої бойові безпілотники Bayraktar. Ба більше, йдеться навіть про їхнє спільне виробництво в Україні – для майбутнього турецько-українського заводу вже й земельну ділянку знайшли. Після нищівних лісових пожеж у південних регіонах, зацікавилася Анкара й літаками нашого заводу "Антонов". Проте остаточно сваритися з Москвою не готова через Сирію.

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Регіональні альянси

Хоч майже за вісім років війни Росії проти України Туреччина так і не приєдналася до європейських та американських санкцій проти Москви, саме на регіональний альянс із Анкарою в Києві зараз роблять чи не найбільшу ставку. І не дивно, адже турецька армія одна з найсильніших в НАТО.

На різку критику Росії з боку Туреччини розраховувати не варто. Проте й про дружбу Реджепа Тайїпа Ердогана з Володимиром Путіним говорити не доводиться. Незаконна окупація Росією Криму змінила безпековий баланс у Чорному морі. Не секрет, що Москва використовує український півострів як базу для забезпечення своєї військової присутності в Сирії.

Після участі Анкари в Кримській платформі та слів Ердогана з високої трибуни ООН про невизнання російської окупації Криму, в Ідлібі ледь не дійшло до прямого військового зіткнення Туреччини з Росією. ЗМІ повідомляли, що під час посилених повітряних операцій російських та сирійських сил, загинули троє турецьких солдат.

Знадобився особистий візит Ердогана до Путіна в Сочі 29 вересня, щоб залагодити ситуацію. Хоча сама ж Росія, підписавши угоду про припинення вогню навесні 2020 року, зобов’язалася не проводити військових операцій, беручи участь у спільній патрульній місії вздовж траси, що зв'язує Алеппо з Латакією.

Чому Туреччині важливий Ідліб? За інформацією ЗМІ, напередодні чергової ескалації та зустрічі в Сочі, Москва вимагала від Анкари виводу її військ із Сирії. На це Ердоган відповів перекиданням додаткових сил в Ідліб – на Півночі Сирії в безпосередній близькості до кордону з Туреччиною. Там дислокуються не лише регулярні турецькі війська, а й підтримувані Анкарою різноманітні ісламістські угруповання, які намагається знищити підтримуваний Росією режим Башара Асада.

З одного боку, у Туреччини є власні політичні та безпекові мотиви воювати в Сирії. З іншого, це ще й потужний аргумент у відносинах з ЄС. Анкара вже давно звинувачує Брюссель у невиконанні своїх зобов’язань: гроші в обмін на стримання Туреччиною потоку біженців. Наразі в Ідлібі (єдиному регіоні Сирії, який контролює опозиція) проживає 3,5 млн осіб.

До чого тут Україна? Можливо, це лише співпадіння, проте чергова ескалація в Ідлібі відбулася одразу після заяв Ердогана про невизнання результатів думських виборів у Криму, як і самого факту окупації. Кульмінацією стало рішення "Россільгоспнагляду" не пускати до країни турецькі помідори та фрукти – росіяни раптово знайшли там гниль та пестициди.

В інтерв’ю ТСН.ua міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував це "співпадіння". Каже, що Кримська платформа - дуже сильний удар особисто по Путіну, тому його емоційна реакція зрозуміла, і Київ нею задоволений.

"Туреччина не лише залишиться одним із найбільш активних учасників Кримської платформи, а й готова разом із нами переконувати ті країни, які ще не доєдналися до Декларації Кримської платформи, щоб вони це зробили. Думаю, це найкраща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення", - додав Кулеба.

Малі альянси

Ще одним "співпадінням" можна вважати й дводенний візит міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Львова за тиждень після зустрічі Ердогана з Путіним в Сочі. Разом із Дмитром Кулебою вони готували порядок денний зустрічі "квадриги" (відносно нового формату зустрічей міністрів закордонних справ та оборони двох країн, започаткованого майже рік тому) до кінця цього року та президентів на початку наступного.

Це викликає неабияке роздратування Москви. Адже саме Туреччина, одна з небагатьох країн-членів НАТО, не тільки має політичну волю продавати Україні свої бойові безпілотники, а й вирішила виробляти їх під Києвом із використанням українських двигунів. Саме рішення про продаж Україні безпілотників, за інформацією американської преси, стало причиною припинення Росією авіасполучення з Туреччиною напередодні початку курортного сезону цього року.

Нічого дивного в діях Кремля немає. Ні для кого не секрет, що це спроба покарати Анкару за допомогу Україні. Таке вже було 2016 року, правда після того, як турки збили російський літак. Тоді саме українці, за словами турецьких посадовців, врятували їхній турсезон. Як цього разу ми можемо допомогти Анкарі?

Хоч Туреччина й не відмовляється від закупівлі другої партії російських систем ПРО С-400, за що наразилася на американські санкції, паралельно вона зацікавлена в закупівлі українських літаків, які виробляє "Антонов". Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів ТСН.ua, що йдеться про спільні проєкти з можливістю розвитку співпраці Ан-158 та Ан-178, а також виробництво спеціальних літаків.

"В Україні виробляються військово-транспортні та транспортні літаки. Їх можна використовувати для різних цілей: патрульних, транспортних, спецпризначень, гасіння пожеж. Турецька сторона висловила подяку за допомогу України в гасінні пожеж на території Туреччини влітку. Анкара дуже позитивно оцінила роботу літаків від ДСНС. Плюс були українські вертольоти, які показали нові технології в гасінні пожеж вночі. Це так само перспективна сфера співпраці. Над цими напрямками ми продовжимо працювати й надалі", - пояснює Василь Боднар.

Чи не найважливішим напрямком співпраці залишається Чорне море. ТСН.ua вже писав, що 2016 року в рамках НАТО Румунія виходила з ініціативою створення спільної флотилії держав Чорноморського регіону. Проте деякі країни-члени Альянсу заблокували ухвалення рішення, щоб зайвий раз не злити Росію.

Як не дивно, серед них тоді була й Туреччина, хоча офіційно рішення не підтримала Болгарія разом з Німеччиною та Францією. Україна винесла урок. Наразі, за словами Дмитра Кулеби, Київ почав політику створення малих альянсів, яка передбачає більш тісну співпрацю зокрема з Туреччиною для відновлення безпекового балансу в Чорному морі. Саме це стане головною темою зустрічі "квадриги" – міністрів закордонних справ та оборони двох країн до кінця року.

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