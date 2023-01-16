Амбасадорка США при НАТО розповіла, чого очікувати Україні від зустрічі у Рамштайні

Амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт розповіла, чого очікувати Україні від чергової зустрічі у Рамштайні.

Про це вона повідомила в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ці зустрічі – дуже важливі ключові етапи. Це процес, який очолюють США, наш міністр оборони Ллойд Остін. Що він робить – це щомісяця переконує понад 50 країн за столом… Це не лише союзники по НАТО. Це країни з усього світу, які віддані підтримці України через безпекову допомогу. Вони приходять до кімнати і чують безпосередньо від українських командирів, часто міністра оборони, які є поточні потреби. Вони обговорюють це, намагаються визначити дуже стислі терміни, коли союзники можуть активізуватися і задовольнити ці потреби. І часто наприкінці зустрічі ми можемо зробити великі оголошення щодо нової допомоги, яка буде надана. Знову ж таки, це те, що ми робимо щомісяця", - заявила Сміт.

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Вона також додала, що окрім восьмої зустрічі, яка запланована на 20 січня, ще одна запланована на лютий, коли війна в Україні наближатиметься до річниці - 24 лютого.

Восьмий "Рамштайн"

Нагадаємо, що 20 січня у Німеччині відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій представники 50 країн обговорюватимуть допомогу Україні у її боротьбі з російськими агресорами. Так, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.

Про нові рішення щодо зброї на найближчій зустрічі у форматі "Рамштайн" натякнув і президент України Володимир Зеленський.

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