Амбасадором масштабного проєкту щодо бойкоту росіян у великому спорті став перший в історії України скелетоніст Владислав Гераскевич

До масштабної комунікаційної кампанії, яку група 1+1 media реалізовує від початку повномасштабної війни, закликаючи бойкотувати спортсменів з рф і білорусі, доєднався перший в історії України скелетоніст, учасник двох Олімпійських ігор — Владислав Гераскевич.

До слова, взимку 2022 року на Олімпійських іграх у Пекіні Владислав підняв плакат із написом "No war in Ukraine", за що йому могла загрожувати дискваліфікація. Проте тоді у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що не каратимуть спортсмена.

У новому тематичному відеозверненні, розробленому командами 1+1 media в межах кампанії, Владислав заявив:

"росія продовжує чинити найжорстокіший злочин проти України… На кожних змаганнях українські спортсмени висловлюють свою позицію. Не потиснути руку російському спортсмену, підняти плакат "Ні війні в Україні" – це наш крик до спортивного світу. Так, ми ризикуємо дискваліфікацією та своєю кар’єрою. Але це ніщо порівняно з тим болем і тією ціною, яку українці платять щодня. Для нас найголовніше — це перемога України та збереження життів".

Владислав Гераскевич

Окрім цього, скелетоніст і майстер спорту України міжнародного класу закликав спортивну спільноту не допускати терористів до змагань навіть у нейтральному статусі, підкресливши, що світовим інституціям вже давно час діяти рішуче.

"Поки російські й білоруські спортсмени своєю участю у змаганнях підсилюють пропаганду кривавої війни, українські спортсмени гинуть на полі бою. Або, повертаючись додому з перемогами, бачать зруйновані будинки та долі. Закликаю спортивну спільноту діяти. І не допускати спортсменів-терористів до міжнародного спорту. Вже давно час діяти. Мовчання вбиває".

Владислав Гераскевич

Відеоролик доступний до перегляду та поширення у соціальних мережах групи 1+1 media, YouTube-каналах 1+1 та ТСН. Також соціальна кампанія транслюється в межах телемарафону "Єдині новини". Інтерв’ю зі спортсменом можна прочитати за цим лінком.

Серед майданчиків 1+1 media, які залучені до проєкту — "Сніданок з 1+1", "Профутбол Digital", FootballHub, "Про спорт", ТСН.ua, УНІАН, Главред, офіційні сайти телеканалів 1+1, 2+2 та багато інших ресурсів. Ініціатива реалізується медіагрупою за підтримки Міністерства закордонних справ України, а також видання Tribuna.com. Сайт проєкту: https://sportfront.1plus1.ua/.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Скелетоніст Владислав Гераскевич закликав інституції діяти рішуче щодо спортсменів-росіян"

Нагадаємо, що у червні група 1+1 media спільно з Андрієм Шевченком, найкращим футболістом Європи 2004 року, головним тренером національної збірної України (2016-2021 рр), легендарним спортсменом, якого знають в усьому світі, та героєм України, запустили проєкт "Спортивний фронт". Це масштабна комунікаційна кампанія, а також серія ініціатив, відеороликів та акцій, покликаних привернути увагу міжнародного спортивного комʼюніті до війни в Україні.

У мережі вже доступні 12 відеороликів, героями яких стали сам Андрій Шевченко, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая, бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова, бронзовий призер Олімпійських ігор Станіслав Горуна, борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року Лілія Подкопаєва, експерша ракетка України та боєць Національної гвардії України Сергій Стаховський, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, легендарний голкіпер Олександр Шовковський, олімпійський чемпіон і срібний призер Олімпійських ігор 2016 Олег Верняєв, гравець київського "Динамо" Денис Бойко, учасник двох Олімпійських ігор Владислав Гераскевич.