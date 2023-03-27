Американець допомагає закупити для ЗСУ автівки "Хамві" вартістю 200 тисяч доларів: три власні вже подарував

Американець Дейв вже рік постачає Україні "Хамві", об'їхав усі штати у пошуках автівок для ЗСУ. Ці військові автомобілі "натівського" зразка незамінні на фронті, адже мають високу прохідність і менш уразливі для ворожих куль. Одна така вантажівка коштує понад 200 тисяч доларів, йдеться в ТСН.

Американець Дейв – не військовий, але про армійську амуніцію і особливо машини, знає все, це справа його життя з 11 років. “Я почав ремонтувати і колекціонувати такі автівки з 11 років з моїм татом. Це унікальна частина історії військових машин, які призначені для дуже особливих завдань”, - каже Дейв.

Волонтер живе поблизу Чикаго, має власний військовий магазин і майстерню машин, але 24 лютого кардинально змінило і його життя. Поруч з американським прапором з’явився український. Щоденне коло його спілкування – це здебільшого українська діаспора в США, яка організувала фонд для підтримки України. “Ми взагалі хотіли придбати декілька автомобілів, декілька штучок, бо була потреба у військових. А от Дейв зарядив нас енергією - давайте “Хамери” відправимо до України”, - каже директор БФ Help heroes of Ukraine Володимир Заболотовський.

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“Хамві” - легендарні американські всюдиходи, які Дейв знає до гвинтика. Машина-амфібія може занурюватись у воду до півтора метра завдяки ізольованій електроніці. Не боїться ні спеки, ні морозів. Вміє видиратись на найбільш круті схили. На фронті “Хамві” використовують для підвозу боєприпасів, порятунку поранених і як бойову машину. Дейв вишукує їх особисто по всій Америці. “Зважаючи на те, що в нього напрямок якраз військовий, по всій Америці є контакти з такими ж військовими підрозділами. Він отримує інформацію, де, які автомобілі вже можна придбати. Він власне ці автомобілі вишукує і разом з нашими хлопцями, які вивчають потреби української армії, дивляться чи вартує такий автомобіль придбавати, чи не вартує”, - додає Володимир.

За рік великої війни волонтер зі США у кооперації з фондом купив 30 таких вантажівок. Одна коштує понад 200 000 доларів і три власних “Хамві” Дейв подарував українцям.

Кожну машину перед відправкою в Україну особисто розбирає і збирає наново, щоб нашим воїнам служили надійно і якомога довше.

Від американської майстерні Дейва до нашого поля бою ці машини долають понад 8000 кілометрів. Цю ж відстань подолав і сам волонтер, наприкінці минулого року відвідав Львів та Київ. “Я зустрічався з чудовими хлопцями - Джордж, Слава. Ми з ними разом ремонтували автівки і я особисто побачив, як вони це роблять і те чим і як вони ремонтують машини з передової - це майже голіруч і я їм допоміг. Передав рукавиці для роботи інструменти і генератори, якщо світла не буде”, - розповідає Дейв.

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