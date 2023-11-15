Американець в одязі Ісуса та з хрестом: що відомо про чоловіка і чому вирушив у тривалу подорож

Команда "Сніданку з 1+1" відшукала мандрівника, який з хрестом на плечах йшов з Варшави до Києва 72 дні і став зіркою соцмереж. Це – 33-річний Джиммі Джон Райс зі штату Вірджинія.

Навіщо пішов у таку далечінь і чому змушений зупинити подорож – у сюжеті "Сніданку з 1+1".

За його словами, хрест, із яким він обійшов 800 км, важить 25 кг. Про своє життя розповідає небагато. Приїхав із Вірджинії. В США працював на складі в "Амазоні" та лісорубом, потім певний час жив та викладав у Польщі. Каже: новина про війну в Україні шокувала його.

"Я молився і думав, що я можу зробити, чим я можу допомогти. І мені прийшло видіння - я одягнений, як Ісус з Хрестом в руках іду Україною", - говорить мандрівник.

Сам чоловік себе святим не вважає. Вирушив у мандрівку, аби стати кращим та дарувати людям добро і надію.

"Перший тиждень я йшов 6 днів без зупинок, а на сьомий день відпочивав, як і Бог. Після того як я перетнув кордон, я почав почуватися гірше, гірше і гірше, моє здоров’я погіршувалося", - розповідає американець.

Джиммі веде такий собі щоденник подорожі, телеграм-канал "Let’s walk"", де розповідає читачам про свої пригоди, публікує фото з прихильниками. Сотні перехожих зупиняли незвичного чоловіка з хрестом - аби обійняти, сфотографуватися, потиснути руку, допомогти понести хрест.

Джиммі хотів продовжити свою подорож, але більш ніж 2 місяці мандрівки та майже 800 пройдених кілометрів дають про себе знати. Тепер має проблеми зі спиною та ногами. Тож декілька тижнів хоче ще побути в Києві, а потім планує повернутися додому до Вірджинії та зустрічати Різдво з родиною.

Нагадаємо, 12 листопада чоловіка із хрестом на плечі помітили у Київській області.

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