Американець, який живе в аеропорту: надзвичайна пригода в Борисполі триває вже місяць

Американець, який живе в аеропорту: надзвичайна пригода в Борисполі триває вже місяць

Після прильоту до України іноземця, за його словами, обікрали, без грошей він тепер не наважується покидати термінал.

Ось уже місяць американець Нейдер Доган живе в аеропорту Борисполя. Він спить на стільцях в залі очікування, миється під краном у туалеті і їсть там де, пригостять. Усі його документи в порядку і він може покинути термінал. Але не наважується це зробити, бо зовсім не має грошей.

Про надзвичайну пригоду американця в Борисполі йдеться 27 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

54-річний Нейдер Доган два останніх роки постійно подорожує, отримуючи пенсію за інвалідністю. Він має проблеми із серцем, його вага — понад 180 кг, йому важко самостійно пересуватися.

Він розповів поліцейським, що після прильоту пішов повечеряти у кафе нагорі та його обікрали. Забрали всі заощадження — 9 195 доларів. Щомісяця Нейдер отримує 700 доларів, але на наступну пенсію йому ще треба чекати - до 1 жовтня.

Американець тепер перебуває у залі очікування поза зоною паспортного контролю і може виїхати в місто в будь який момент. Але грошей на це немає. А тут він почувається в безпеці - поліція його навіть оберігає. Нейдер каже, що якось прогнали людей, які його ображали.

“Громадяни на нього не скаржаться, так само як і працівники аеропорту. Законних підстав, щоб його вивести на вулицю немає", - кажуть правоохоронці.

Митися в туалеті американець уже навчився, хоч спочатку були непорозуміння з прибиральницями. “Я розхлюпую воду з милом і шампунем, коли миюся під краном, а прибиральниці за це сварили на мене. Тоді я їм сказав, що все за собою приберу, не переживайте і вони тепер нормально до мене ставляться”, - розповідає турист.

Коли стало прохолодно, на прохання Нейдера, в залі очікування вмикали кондиціонер.

У довколишніх кафе, до яких він добирається на своєму скутері, американця вже добре знають. Кажуть, він тут уже близько місяця. І підгодовують, як можуть. Люди в залі очікування також співчувають чоловікові.

Найкращим другом Нейдера став таксист Олександр. Він уже пообіцяв йому, як тільки той “розбагатіє”, знайти йому мінівен, щоб міг пересуватися зі своїм скутером.

Додому в США турист може повернутися будь-якої миті, проте в його планах - Польща та Чехія.

“Американське посольство купує мені безкоштовний квиток і я можу летіти до Америки, але я не хочу туди”, - каже він.

До родичів за допомогою звертатися він теж не бажає. Мовляв, залишилося протриматися до п'ятниці і гроші вже будуть. “Я люблю Україну, люблю українців, така ситуація могла статися будь-де”, - каже американець, який живе в аеропорту.

Новини України: американець вже місяць живе в аеропорту "Бориспіль", хоча може вийти з терміналу

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