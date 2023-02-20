Американець жив у наметі на знак солідарності із українцями і зібрав 100 тисяч доларів для ЗСУ: гроші привіз особисто

Про свої враження ветеран повітряних сил розповідає співвітчизникам не лише у соцмережах, а й на своїх благодійних концертах.

Американський ветеран Марк Ліндквіст, який зібрав майже сто тисяч доларів для ЗСУ, прилетів до Вінниці. Військовий льотчик їздить українськими містами, які постраждали через росіян, щоби потім розказати про все американцям, йдеться в ТСН.

У місті Фарго, штату Північна Дакота, в нічні двадцятиградусні морози і снігові бурі, американський ветеран Марк Ліндквіст на знак солідарності з українськими бійцями майже три тижні жив у наметі. Все знімав на відео і так збирав донати для бійців.

Зібравши 100 000 доларів у США, Марк помандрував Україною: Дніпро, Запоріжжя, Вінниця - особливу екскурсію для особливого волонтера провели представники штабу Повітряних сил України. Марк побував на розбомбленій площі, роздивився зруйнований будинок культури і не стримував емоцій. “Я дуже злий. Я бачу тут порушення свободи України і українців, це ті принципи, у які ми віримо. Тому я зараз тут”, - каже чоловік.

Вражений побаченим у Вінниці Марк Ліндквіст просто на місці записує звернення до співітчизників, бо як пілот винищувача розуміє як потрібні українцям бойові літаки. “Мене звати Марк Ліндквіст, я ветеран ВПС США і волонтер. Прошу всіх американців звернутись до нашого уряду та Пентагону, з проханням надіслати F-16 цим боєздатним бійцям, щоб вони могли боротися за свою свободу”, - закликає Марк.

Українські пілоти вже готуються керувати сучасними винищувачами, кажуть у штабі Повітряних сил України, для цього обирають кращих з кращих. “Наші пілоти вивчені англійської мови, рівня володіння, достатній для опанування техніки. Також інженерно технічний склад готується”, - кажуть у штабі.

Про свої враження ветеран повітряних сил розповідає співвітчизникам не лише у соцмережах, а й на своїх благодійних концертах. У річницю повномасштабного вторгнення їде додому, збирати нову допомогу і обіцяє, що буде з Україною до перемоги.

Читайте також:

Поляк вивчив фразу про корабель і зібрався до Києва на ровері з місією, а ще захопив "світло" для українських дітей

По 2000 росіян на кожні 90 метрів просування: підсумки тижня на фронті в огляді військового журналіста Андрія Цаплієнка

Російський пропагандист Соловйов істерить через запитання про синів