Американська столиця Геловіну Салем: як убивство відьом стало туристичним брендом

Салем ніби застиг у часі.

Геловін - ніч напередодні Дня всіх святих святкують зараз. Тому журналісти вирушили до американського міста Салем, де колись реально спалили 20 жінок, звинувативши в чаклунстві. Чому ж досі до тамтешніх спадкових магів шикуються черги, - йшлося в сюжеті ТСН.Тижня 31 жовтня 2021 року.

Американською столицею Геловіну є місто Салем, що увійшло в історію завдяки судовим процесам над відьмами.

350 років тому у цих краях була справжня істерія. За звинуваченнями у чаклунстві менш ніж за рік до в’язниць потрапили понад 170 жінок і чоловіків. Двадцятьом суди винесли смертні вироки. Але сьогодні чи не пів міста живе із відьмацтва.

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Салем ніби застиг у часі: старі дерев‘яні і кам‘яні будинки, кладовище 17 століття. У Салемі сьогодні живуть нащадки і тих, кого стратили за звинуваченнями у відьмацтві, і тих, хто звинувачував та підписував їм вироки.

Усе почалося 1692-го року із дивної поведінки двох дівчаток-підлітків - це були донька та племінниця місцевого священника. Єдиний діагноз, який спромоглася поставити тогочасна медицина, — одержимість дияволом. І дівчата вказали на жінку, яка, на їхню думку, наклала на них закляття. Поголос про це пішов сусідніми селами. Люди зі схожими симптомами почали з‘являтися і там. Вони звинувачували нових і нових відьом.

В обвинувачених була можливість врятуватися від смертної кари — необхідно було визнати себе відьмою і вказати на людей, які, на їхню думку, також займалися диявольським промислом.

Дещо з того часу залишилося незмінним. Наприклад, людська цікавість до усього магічного і незвичайного. У жовтні - напередодні наймістичнішого свята року Геловіна, до Салема приїздять сотні тисяч туристів. 75 відсотків місцевого бюджету наповнюється із кишень приїжджих. Віщуни за 20 хвилин беруть від півсотні доларів - запис онлайн, бо черга.

Сучасні відьми розповідають, що під час Геловіну межа між нашими світами - між живими і мертвими - стає найтоншою. Це буває двічі на рік - у жовтні і грудні.

Зауважимо, що полювання на відьом у Салемі припинилося, коли дедалі більше людей починали розуміти, що вони беруть участь у чомусь лихому. Останньою краплею стало те, що звинувачення висунули проти дружини місцевого губернатора. Цього він не стерпів і наказав припинити безумство.

Одразу після завершення відьомської істерії дехто навіть робив публічні зізнання, що брехав під присягою у суді і оговорював безневинних, але більшість намагалася забути про цю темну сторінку в історії. На початку XX століття громада Салема вирішила - це принада їхнього краю. Адже цікаво, що того, як із відьмами почала боротися церква, ставлення людей до них було дуже шанобливим.

Відьми були поважними членкинями громади, яких кликали для розв‘язання проблем, що їх не могли вирішити лікарі. Відьмацтво було звичайним ремеслом. А щодо відьмацьких капелюхів, як ми їх зараз уявляємо, то у 17 столітті був традиційний головний убір вдів.

Тож лайка "стара відьма" для мешканців Салема - зовсім не образа. На Геловін і поготів - тут кожен як не вурдалак, то сатана чи зомбі. Вулиці перетворюються на карнавал. Та що там, навіть на поліцейських шевронах офіційний символ міста - відьма на мітлі.

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