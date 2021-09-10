Американські інноваційні ліки проти COVID-19 не можна вводити всім пацієнтам: лікар-епідеміолог розповіла чому

Американські інноваційні ліки проти COVID-19 не можна вводити всім пацієнтам: лікар-епідеміолог розповіла чому

Ці препарати призначені для специфічних груп медичного ризику.

Інноваційні лікарські засоби проти коронавірусу, які отримає Україна у рамках співпраці з урядом США, призначені для специфічних груп медичного ризику, які ще не зайшли у важкий перебіг захворювання.

Про це заявила доктор медичних наук лікар-епідеміолог Наталія Виноград 9 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1.

Медик пояснила, що мова йде про синтетичні імуноглобуліни — антитіла, які були створені штучно. Схожою сумішшю антитіл лікували від COVID-19 попереднього президента США Дональда Трампа.

За її словами, до України потраплять два препарати - 20 тисяч та 40 тисяч ампул. Однак, ці препарати, які призначені для специфічних груп медичного ризику, щоб не допустити у них важкого перебігу.

“Ці антитіла дуже ефективні, бо вони нейтралізують вірус, попереджують проникнення вірусу у клітину. Це ідеал, про який ми мріємо. Це були перші препарати, які вийшли до медичного споживання. Вони були допущені FDA. Їх без особливих дозволів завезли в Німеччину, Францію, коли цього вимагав час”, - розповіла Наталія Виноград.

Однак, для монотерапії вони не підходять, а рекомендовані для комплексного використання.

Окрім того, за її словами, проблема з використанням цих ліків може виявитися в тому, що пацієнти з легкою і середньою тяжкістю клінічного перебігу не одразу звертаються за медичною допомогою. Хворим у важкому стані не можна вводити ці препарати.

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