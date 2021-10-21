Американські ліки від важкої форми COVID-19 вже в Україні, але їх не використовують

Американські ліки від важкої форми COVID-19 вже в Україні, але їх не використовують

Для застосування нових препаратів в українських лікарнях бракує рішення Верховної Ради.

США уже передали новітні ліки від важкої форми коронавірусної інфекції в Україну, ці препарати уже навіть розвезли в медичні заклади у регіонах, але досі не використовують.

Про це повідомив 21 жовтня голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у програмі “Право на владу” на “1+1”.

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Народний депутат нагадав, що ліки прямої дії для лікування хворих у важкій формі на COVID-19 уже існують, і нещодавно їх отримали українські медичні заклади як благодійну допомогу від США.

“Ми отримали допомогу від уряду Сполучених Штатів - вони нам передали ці ліки. І нам терміново треба прийняти закон - такий самий, як ми приймали минулого року щодо екстреного використання вакцин”, - наголосив Михайло Радуцький.

За його словами, ліки вже навіть доставлені в регіоні, але народні депутати повинні ще прийняти законопроєкт, який дозволить лікарям їх використовувати.

Нагадаємо, фармацевтична компанія Merck & Co. створила таблетку від COVID-19, яка значно полегшує перебіг хвороби.

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