Американські шалені знижки та німецькі чеки з подарунками: як святкують Новий рік в інших державах

Американські шалені знижки та німецькі чеки з подарунками: як святкують Новий рік в інших державах

У більшості німецьких роботодавців є звичка виплачувати 13 зарплату, бо подарунків потрібно придбати чимало.

Подарунок - у радість: що купити близьким, чи доречно робити сюрпризи, як зберегти дитячу віру у дива і чому в деяких країнах нормально дарувати разом із чеком у коробці, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

У США знижки вже почалися, хоч найбільші будуть після Різдва. Це - подарунки. А подарунки в Америці - це святе.

Тим часом знижок у Німеччині немає, бо вони починаються справді після Різдва. Але є звичка більшості німецьких роботодавців виплачувати 13 зарплату.

Також читайте Як не переїсти у новорічну ніч та чим замінити традиційні шкідливі страви: поради

Бо подарунків треба багато. Сюрпризи під ялинку німці готують не тільки друзям і родичам. Маленький пакуночок загорнуть і тим, кого часто бачив упродовж року – поштареві, вахтеру або баристі із сусіднього кафе. Однак до щедрості німці додають прагматичність. Чеки від покупок вони не викидають. І раптом подарунки не підійшли чи не сподобалися, їх без образ можна повернути в магазин або обміняти на щось інше. Німці – рекордсмени з повернення подарунків після свят. Тоді коло магазинів знову ажіотаж, тільки вже не купують, а повертають подарунки або міняють. Тож зовсім не соромно одразу покласти в пакунок чек. А ще не соромно сказати, що така ваза вже є, або парфум відверто не подобається.

Читайте також:

"На трьох" | які подарунки обрати для рідних і що презентують у різних країнах