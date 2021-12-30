Американські шалені знижки та німецькі чеки з подарунками: як святкують Новий рік в інших державах

У більшості німецьких роботодавців є звичка виплачувати 13 зарплату, бо подарунків потрібно придбати чимало.
Подарунок - у радість: що купити близьким, чи доречно робити сюрпризи, як зберегти дитячу віру у дива і чому в деяких країнах нормально дарувати разом із чеком у коробці, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
У США знижки вже почалися, хоч найбільші будуть після Різдва. Це - подарунки. А подарунки в Америці - це святе.
Тим часом знижок у Німеччині немає, бо вони починаються справді після Різдва. Але є звичка більшості німецьких роботодавців виплачувати 13 зарплату.
Бо подарунків треба багато. Сюрпризи під ялинку німці готують не тільки друзям і родичам. Маленький пакуночок загорнуть і тим, кого часто бачив упродовж року – поштареві, вахтеру або баристі із сусіднього кафе. Однак до щедрості німці додають прагматичність. Чеки від покупок вони не викидають. І раптом подарунки не підійшли чи не сподобалися, їх без образ можна повернути в магазин або обміняти на щось інше. Німці – рекордсмени з повернення подарунків після свят. Тоді коло магазинів знову ажіотаж, тільки вже не купують, а повертають подарунки або міняють. Тож зовсім не соромно одразу покласти в пакунок чек. А ще не соромно сказати, що така ваза вже є, або парфум відверто не подобається.
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