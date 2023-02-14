Американський генерал назвав найшвидший шлях до звільнення Криму

Генерал-лейтенант, колишній командувачо сухопутними військами США в Європі Бен Годжес наголошує, що звільнити анексований Крим неможливо без високоточної далекобійної зброї.

Про це Годжес заявив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Якщо Україна дасть чітко зрозуміти Білому дому, Пентагону та Заходу, що їй потрібні можливості звільнити Крим цього року, це означає, що їй потрібна високоточна зброя великої дальності, яка могла б ізолювати Крим і зробити Крим непропускним для російських військ. Це не призведе до великих втрат з боку України", - наголосив генерал-лейтенант.

За його словами, високоточна зброя великої дальності, засоби дальнього радіусу дії, "чи-то ATACAMS, чи-то F-16, чи-то безпілотники Gray Eagle, чи-то наземні бомби малого діаметру" можуть унеможливити перебування російського флоту, авіації чи армії в Криму.

Годжес каже, що то був би найшвидший шлях до звільнення Криму. Таке озброєння, наголошує він, дозволило б Україні перемогти прохідну російську артилерію в масовій російській піхоті.

"Не потрібно вбивати всю російську піхоту. Треба просто унеможливити підтримку масової піхоти російською артилерією. Ви робите це, знищуючи штаби, склади боєприпасів та логістику. Для цього вам потрібна далекобійна зброя більшого радіусу дії, ніж сьогодні має на озброєнні GMLRS чи HIMARS. Це та можливість, за яку б я адвокатував. Якого б типу вона не була. Є різні види. Здатність (наносити далекобійні удари – ред.) - це найважливіше", - переконаний Бен Годжес.

Нагадаємо, The Washington Post з посиланням на джерела з адміністрації президента США Джо Байдена пише, що уБілому домі вважають, що переламний момент у війні України з агресоркою Росією настане навесні 2023-го. Тоді чекають на наступ загарбників, а українські сили підуть у контрнаступ.

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