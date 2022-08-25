Американський художник розмалював побиті стіни і машини в Ірпені соняхами, щоб знову привернути увагу світу до війни

Диск від побитого колеса замість професійної палітри – вуличний художник Трек змішує різні відтінки жовтого. І виток за витком на посіченій осколками стіні з’являються пелюстки соняшника. Символ – надії на майбутнє, каже американець ТСН.

«Я творець муралів з Лос-Анджелесу, Каліфорнії. Весь час спостерігав за тим, що відбувається тут в новинах. Це надзвичайно сумно. Ти уявляєш, як це вплинуло на життя людей. Тому я малюю ці соняхи, які символізують переродження. Це місця, які будуть відбудовані», - каже Трек.

Вщент зруйнований будинок, на якому виростають соняхи – це ірпінський будинок культури, побудований ще в 50-х роках минулого століття. У березні росіяни обстрілювали його з усього, що було під рукою. Він опинився на межі, за яку ворога наші захисники не пустили.

І вже в квітні, після деокупації Ірпеня, цей будинок з’явився на перших шпальтах всіх світових ЗМІ, як доказ воєнних злочинів росіян.

Хай обгорілий і частково без даху, будинок культури продовжив приймати митців з усього світу. Чуттєву мелодію посеред руїн зіграв Денис Дудинський – білоруський віолончеліст, що живе у Києві, литовський піаніст Дарюс Мажинтас виконав твори Шопена. А свої кліпи знімали гурт «Без Обмежень» і переможці Євробачення – «Калуш Оркестра», а також Ед Ширан та гурт «Антитіла».

Мурал Трека – це ще одна спроба привернути увагу світу до України. У цьому йому допомагають місцеві, як професійна художниця Олена Янько і Славко Рибка - таксист, що якось підвозив Трека з Києва до Ірпеня, і йому дуже сподобався задум і він напросився стати частиною творчої групи. «Востаннє я малював в дитинстві, але вирішив, що можна спробувати і в більш серйозному масштабі. Я не думав, що буде такий медійний бум зі світовою славою», - каже помічник художника.

Трек у захваті від українців, які навіть після пережитого, збираються до купи і продовжують жити. Першочергово для місцевих дітей він і малює ці соняхи надії на купі автівок, які понищили росіяни. «Я намалював тут бджілок, маленьких жучків, а ось ці метелики символізують душі...», - показує Трек.

Малювати їх приходили і самі ірпінці. Більшість автівок тут, звезені з Романівського мосту. У відділі культури Ірпеня кажуть, свою роботу Трек із ними погодив, а його інсталяція згодом переїде до нового меморіалу.

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«Це переважно машини з Романівського мосту і того мікрорайону, туди були звезені частину їх власники вже забрали. Це не всі автомобілі. Після створення там музейно-меморіального комплексу – це проект президента - вони повернуться скоріше за все туди і цей мурал переїде», - каже керівниця відділу культури, Національностей та релігії Іпінської міської ради Євгенія Антонюк.

Проєкт американця «Квіти надії» має ще й благодійну мету. Ці малюнки він оцифрує і продасть. Зароблені гроші підуть на психологічну підтримку жінок і дітей, що постраждали під час окупації. Та головну ціль він каже, вже досягнув: повернути увагу до України таки вдалося. Сюди знову навідуються світові ЗМІ і дипломатичні місії. А квіти вийшли настільки справжні, що до них позліталися бджоли.

Художник перетворив зруйновані будинки та знищені авто в Ірпені на соняхи

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