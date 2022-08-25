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Американський художник розмалював побиті стіни і машини в Ірпені соняхами, щоб знову привернути увагу світу до війни

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Американський художник розмалював побиті стіни і машини в Ірпені соняхами, щоб знову привернути увагу світу до війни

Американський вуличний художник Трек Сандер Келлі розмалював зруйновані будинки та авто Ірпеня соняхами, які вважає "квітами надії".

Диск від побитого колеса замість професійної палітри – вуличний художник Трек змішує різні відтінки жовтого. І виток за витком на посіченій осколками стіні з’являються пелюстки соняшника. Символ – надії на майбутнє, каже американець ТСН.

 «Я творець муралів з Лос-Анджелесу, Каліфорнії. Весь час спостерігав за тим, що відбувається тут в новинах. Це надзвичайно сумно. Ти уявляєш, як це вплинуло на життя людей.  Тому я малюю ці соняхи, які символізують переродження. Це місця, які будуть відбудовані», - каже Трек.

Вщент зруйнований будинок, на якому виростають соняхи – це ірпінський будинок культури, побудований ще в 50-х роках минулого століття. У березні росіяни обстрілювали його з усього, що було під рукою. Він опинився на межі, за яку ворога наші захисники не пустили.

І вже в квітні, після деокупації Ірпеня, цей будинок з’явився на перших шпальтах всіх світових ЗМІ, як доказ воєнних злочинів росіян.

Хай обгорілий і частково без даху, будинок культури продовжив приймати митців з усього світу. Чуттєву мелодію посеред руїн зіграв Денис Дудинський – білоруський віолончеліст, що живе у Києві, литовський піаніст Дарюс Мажинтас виконав твори Шопена. А свої кліпи знімали гурт «Без Обмежень» і переможці Євробачення – «Калуш Оркестра», а також Ед Ширан та гурт «Антитіла».

Мурал Трека – це ще одна спроба привернути увагу світу до України. У цьому йому допомагають місцеві, як професійна художниця Олена Янько і Славко Рибка - таксист, що якось підвозив Трека з Києва до Ірпеня, і йому дуже сподобався задум і він напросився стати частиною творчої групи. «Востаннє я малював в дитинстві, але вирішив, що можна спробувати і в більш серйозному масштабі. Я не думав, що буде такий медійний бум зі світовою славою», - каже помічник художника.

Трек у захваті від українців, які навіть після пережитого, збираються до купи і продовжують жити. Першочергово для місцевих дітей він і малює ці соняхи надії на купі автівок, які понищили росіяни. «Я намалював тут бджілок, маленьких жучків, а ось ці метелики символізують душі...», - показує Трек.

Малювати їх приходили і самі ірпінці. Більшість автівок тут, звезені з Романівського мосту. У відділі культури Ірпеня  кажуть, свою роботу Трек із ними погодив, а його інсталяція згодом переїде до нового меморіалу. 

«Це переважно машини з Романівського мосту і того мікрорайону, туди були звезені частину їх власники вже забрали. Це не всі автомобілі. Після створення там музейно-меморіального комплексу – це проект президента - вони повернуться скоріше за все туди і цей мурал переїде», - каже керівниця відділу культури, Національностей та релігії Іпінської міської ради Євгенія Антонюк. 

Проєкт американця «Квіти надії» має ще й благодійну мету. Ці малюнки він оцифрує і продасть. Зароблені гроші підуть на психологічну підтримку жінок і дітей, що постраждали під час окупації. Та головну ціль він каже, вже досягнув: повернути увагу до України таки вдалося. Сюди знову навідуються світові ЗМІ і дипломатичні місії. А квіти вийшли настільки справжні, що до них позліталися бджоли.

Художник перетворив зруйновані будинки та знищені авто в Ірпені на соняхи

Художник перетворив зруйновані будинки та знищені авто в Ірпені на соняхи

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