Американської зброї може й не бути: чому справа не лише в Трампі та як Адміністрація Байдена сама себе загнала в глухий кут

"Ви за Україну, чи за Путіна?". З таким запитанням Джо Байден звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона. Перебуваючи під повним контролем Дональда Трампа, ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії на виборах у листопаді, Джонсон блокує винесення на голосування нижньої палати Конгресу об’єднаного пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, навіть після того, як у вівторок, 13 лютого, на світанку його таки схвалив Сенат.

Джонсона й більшість республіканців, які орієнтуються на Трампа та його рейтинги (бо восени переобиратиметься ще й третина Сенату й вся Палата представників) дратує, що цей законопроєкт Сенат ухвалив окремо від посилення безпеки на мексиканському кордоні – питання, яке штаб 45-го президента США зробив найголовнішим у боротьбі з демократами й особисто Байденом. Протягом 4 місяців двопартійна група конгресменів шукала компроміс щодо кордону – вимогами республіканців, більшість з яких просто неможливо виконати, та реальними кроками щодо зменшення потоку мігрантів.

Спочатку Адміністрація Байдена зробила помилку, об’єднавши питання мексиканського кордону з подальшою допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню в один законопроєкт на майже $120 млрд. Зрештою, зрозумівши, що Трамп і республіканці взагалі незацікавлені в компромісі й ухваленні хоч якогось рішення по кордону, пакет допомоги союзникам на $95 млрд Сенат ухвалив окремо. Голоси за нього, на чолі з лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом, дали й 22 республіканці. Частково це стало можливим після їхнього обурення скандальною заявою Трампа щодо спонукання Росії атакувати країни НАТО за часів його президентства, якщо ті не збільшать свої оборонні витрати.

Тож, які шанси, що Конгрес таки продовжить військову підтримку України? Чи ризикуємо ми залишитися взагалі без американської допомоги? Й чого насправді хоче Трамп, блокуючи надання Києву зброї? ТСН.ua пояснить у цьому тексті.

Як вижити без допомоги США: проблема не лише в Трампі

За словами радника Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, треба дивитися правді в очі: США надавали Україні значну частину військової допомоги, й прогалину, яка вже є, інші союзники Києва (йдеться насамперед про Європу) покрити не зможуть. Частково це пов’язано з грошима, але більшою мірою – з можливостями ОПК партнерів – там немає необхідних обсягів виробництва.

"Ставки зростають. Ми все частіше отримуємо повідомлення, що українські війська на передовій встановлюють норми використання боєприпасів (2 тис. пострілів на день проти близько 12 тис. із боку росіян – ред.), вони закінчуються, а російські сили продовжують атакувати як з землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську ППО, над розвитком і наповненням якої ми так багато працювали протягом останніх двох років", — додав Джейк Салліван.

Проте, навряд чи це сильно хвилює спікера Палати представників Майка Джонсона, який вже заявив, що не винесе ухвалений Сенатом законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на розгляд Палати представників. І пов’язано це не стільки з "неприязню" до України (бо, на словах, він нас підтримує, на відміну від Трампа) чи відсутністю домовленості з демократами щодо мексиканського кордону, скільки зі страхом втратити посаду, як його попередник Кевін Маккарті. Минулої осені невеличка група затятих трампістів MAGA (скорочено від слогану Трампа Make America Great Again - "Зробимо Америку знову великою" – ред.) ініціювала відставку Маккарті, звинувативши його в змові з демократами.

Навряд чи Майк Джонсон захоче повторити долю Кевіна Маккарті: якщо шанси на перемогу Трампа на президентських виборах збільшуватимуться, Джонсон зможе зберегти посаду спікера Палати представників, звичайно ж, за умови, якщо восени республіканці візьмуть більшість у нижній палаті. Також Майк Джонсон завжди може захотіти побути на "правильному боці історії", підтримавши Україну. Але це навряд. Проте, існує ще один, більш дієвий спосіб – зібрати 218 підписів законодавців у Палаті представників, щоб винести проголосований Сенатом пакет на $95 млрд, минаючи Майка Джонсона.

Проте, за словами очільника Інституту американістики Владислава Фарапонова, навряд чи демократи застосують механізм винесення цього законопроєкту в обхід Джонсона, бо тоді трампісти матимуть ще більше аргументів щодо його звільнення з посади спікера. Проте, парадокс у тому, що без голосів демократів, так просто Джонсона трампісти не звільнять.

"Теоретично, Палата представників може проголосувати дещо видозмінений законопроєкт (американські ЗМІ повідомляють, що для України можуть залишити гроші суто на військову допомогу, а пряму бюджетну підтримку прибрати – ред.), але основні його параметри не повинні змінюватися, інакше Сенат має знову голосувати. Попри те, що спікеру Джонсону погрожують відставкою, думаю, він все ж таки зможе зібрати всю волю в кулак і винести цей пакет не голосування. Хіба що, він проситиме більше компромісів із боку демократів. І новина про те, що він хоче особисто зустрітися з Байденом, це лише підтверджує", - коментує для ТСН.ua Владислав Фарапонов.

Довіра до США похитнулася: Адміністрації Байдена час говорити чесно

Наразі Сили оборони України мають дві найбільші проблеми: брак людей і зброї – артилерійських боєприпасів і ракет до ППО. Через це, за словами радника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі, наразі Авдіївка на межі переходу під контроль Росії.

"Я не можу сказати, скільки часу протримається Україна. Можу лише сказати, що з кожним днем і тижнем ціна бездіяльності США, яку сплачують на передовій відважні українці, зростає. Тому нам так терміново треба ухвалити цей законопроєкт", - додав Джейк Салліван.

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Проте Адміністрації Байдена також час визнати: об’єднання питання мексиканського кордону, щодо якого Трамп і республіканці не мають наміру йти на поступки, з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, боляче вдарило як по Києву, так і по самих демократах. Тепер, з одного боку, республіканці хочуть вибити з демократів якомога більше компромісів щодо кордону та міграційної політики, шантажуючи винятково подальшою допомогою Україні. З іншого боку, вже давно зрозуміло, що Трамп у принципі незацікавлений у жодній компромісній угоді з Байденом по кордону до президентських виборів у листопаді, продовжуючи демонізувати це питання.

Як ми вже бачимо, не спрацювало й звинувачення Байдена на адресу республіканців, що ті підтримують Путіна, блокуючи допомогу Україні. Кремлівський "фюрер" вже вийшов із заявою, що краще б на президентських виборах у США переміг Джо Байден, бо він більш досвідчений, що миттєво використав Трамп. Якось Вінстон Черчилль сказав: "Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно, після того, як вони перепробують всі інші варіанти". Проте, схоже, це не той випадок. Політична ситуація, що склалася на Капітолійському пагорбі, - це замкнене коло. Будь-яка справді серйозна поступка щодо кордону чи допомоги Україні миттєво відіб’ється на рейтингу Байдена та демократів.

Віцепрезидентка Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен представлять США на цьогорічній ювілейній Мюнхенській безпековій конференції. Багато хто вважає, що вони намагатимуться заспокоїти як українську делегацію на чолі з Володимиром Зеленським, так і європейських лідерів, що Америка не піде з Європи. Проте, як тоді розуміти статтю Handelsblatt про наміри НАТО взяти на себе координацію постачань Україні зброї – переведення формату "Рамштайн" під егіду Альянсу? Зараз це роблять США. За інформацією німецької газети, ідея про перехід належить Джейку Саллівану. Тому, де гарантія, що з європейськими союзниками США по НАТО не буде такої ж історії? Це вже катастрофічно підриває довіру до Америки, особливо в ЄС. І це ще Трамп не переміг на виборах у США.

"Незважаючи на обнадійливу риторику команди Байдена, вони не можуть пообіцяти, що Сполучені Штати незабаром нададуть більше допомоги Україні або підтримуватимуть Європу в довгостроковій перспективі. Замість того, щоб вдавати, що все буде добре, команда Байдена має бути більш чесною з союзниками. Допомога Україні прийде не скоро. А може взагалі не прийти. Трамп може виграти. І він може вивести США з НАТО", – пише в колонці для The Washington Post політичний аналітик CNN Джош Рогін.

Посилаючись на свої джерела, Джош Рогін також зазначає, що спікер Майк Джонсон хоче подати на розгляд Палати представників власний законопроєкт. Коли він з’явиться, та чи буде там передбачена допомога для України, наразі невідомо. Проте, група сенаторів-республіканців вже обговорювала з Трампом "компромісний" варіант – перетворення допомоги Україні на кредит. Хоча, за словами директора програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, вічно маніпулювати й блокувати допомогу Україні у республіканців не вийде.

"Економічні реалії США, необхідність ухвалити федеральний бюджет (черговий термін збігає 8 березня, бо від кінця вересня Конгрес ухвалював тимчасові бюджетні резолюції, щоб не допустити "шатдауну" – зупинки фінансування всіх держустанов – ред.) та тиск однопартійців, які не хочуть бруднитися настільки довгою політичною грою, рано чи пізно змусять Палату представників все ж таки або проголосувати за цей пакет допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню, або за схожі пакети в межах самого федерального бюджету. Тому, є достатньо висока ймовірність, що протягом лютого це питання має бути вирішене в той чи інший спосіб", – сказав в коментарі ТСН.ua Олександр Краєв.

Можливо, й опозиція в лавах республіканців зростатиме у міру накопичення ще більш скандальних заяв із боку Трампа, як це було зі спонуканням Росії напасти на членів НАТО. Розкол у Республканській партії і справді є. Наприклад, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, який також проголосував за об’єднаний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд, згадував після цього листи свого батька про те, як він зустрівся з Червоною армією в СРСР у Чехословаччині після Другої світової. До спогадів про війну апелював і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, закликаючи Конгрес США нарешті ухвалити збройну допомогу Україні: "Мій дід штурмував пляжі Нормандії під прикриттям вогнем військових кораблів США".

Проте, чи багато таких у лавах республіканців? Адже, навіть сенатор-республіканець Ліндсі Грем, якому вже 68 років, будучи послідовним прихильником збільшення допомоги Україні, проголосував проти об’єднаного пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Та й, за інформацією Bloomberg, у разі обрання президентом Трамп має намір змусити Україну сісти за стіл переговорів із Росією, погрожуючи припиненням постачання зброї, якої й так немає. А Путіну, навпаки, Трамп хоче пригрозити збільшенням допомоги Україні й посиленням санкцій, якщо той відмовиться від переговорів.