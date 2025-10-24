Американець, полька та француз: як на Херсонщині воюють іноземці

Іноземні добровольці на фронті / © ТСН

Реклама

На Херсонщині створюють роту при батальйоні безпілотних систем, в якій воюють виключно бійці з інших країн. Вони вже встигли взяти участь у боях і в своїх країнах, і в Україні в піхоті.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

«Звичайна ситуація у південних степах, коли американець полька та француз воюють насправді не тільки за Україну, а за те, щоб у світі можна було жити без російського тероризм. Командирка цієї групи з Польщі — вже три роки тут і старається говорити з нами українською», — каже Наталія Нагорна.

Реклама

Вона сподівається, що все чому навчилася на війні в Україні, вдома їй не знадобиться. Американець Кратос робить усе, аби в цій команді бути найбільш українізованим і хизується своєю бойовою сорочкою.

«Так, це мо гордітсь і радість мені подарували його в перший рік мого перебування в Україні і я просто обожнюю, як я себе в ньому почуваю. це маленька компанія яка виготовляє та продає онлайн в „Інстаграмі“, — каже він.

Кратос фанатіє від Харкова та української кухні і впевнений — Україна має шанс. І цю думку поділяє увесь підрозділ.

Француз Ніче — пілот, який спрямовує дрони на ворога. У мирному житті він кухар і у вільний від польотів час любить бавити побратимів стравами французької кухні. Єдине за чим скучає — це продукти, які роблять в горах.

Реклама

Рам — 30-річний випускник інституту міжнародних відносин і командир підрозділу іноземців. Широкомасштабну війну Рам зустрів в Німеччині. Там навчався в магістратурі, але вирішив повернутися.

Саме тут, каже колишній студент-міжнародник, він знайшов себе і розуміє мотивацію людей з усього світу, які приїжджають в Україну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 24 жовтня. Зима без опалення? Наживо з Європи і США! Шалені обстріли!