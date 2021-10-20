Ампутація кінцівок, міокардит і навіть смерть: лікарка пояснила, як змінився COVID-19 і навіщо вакцинуватися молоді

Ампутація кінцівок, міокардит і навіть смерть: лікарка пояснила, як змінився COVID-19 і навіщо вакцинуватися молоді

Навіть у молодому віці і за відсутності супутніх захворювань наслідки у разі зараження COVID-19 можуть бути фатальними.

Нова хвиля пандемії коронавірусу відрізняється тим, що хвороба стала агресивнішою і все частіше вражає людей молодого віку й дітей. Спрогнозувати, який буде перебіг "ковіду" неможливо, а наслідки зараження навіть у молодому віці і за відсутності супутніх захворювань можуть бути фатальними. Наприклад, почастішали випадки рецидивуючого тромбозу судин, в результаті медикам доводиться робити ампутації кінцівок.

Про це в коментарі ТСН.ua розповіла лікарка-неврологиня Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Бобрик.

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"У молодих людей частіше хвороба перебігає атипово і/або може мати злоякісний блискавичний перебіг. Так, ураження нервової системи більш характерне для людей молодого чи середнього віку. Є випадки, коли за здорових легень або їхньому мінімальному ураженню, дуже швидко розвивається мозкова симптоматика, і не завжди вдається людину врятувати", - констатує лікарка, яка зараз постійно працює з хворими на коронавірус.

За її словами, зараз почастішали випадки, коли клінічним проявом інфекції є психомоторне збудження або виражений головний біль. Останній же може симулювати симптоми менінгіту. Крім того, каже лікарка, трапляються випадки рецидивуючого тромбозу судин. Пацієнтам у результаті доводилось ампутувати кінцівки.

Також, як пояснює Наталія Бобрик, в осіб молодого віку може розвиватись міокардит (запалення серцевого м’яза).

"Усі ці стани можуть призвести до стійкої інвалідизації або стати фатальними. Спрогнозувати, який буде перебіг "ковіду" неможливо. На жаль, молодий вік і відсутність супутніх захворювань, не завжди гарантують нам легкий перебіг", - сказала неврологиня.

У зв'язку з цим, лікарка наголошує, що людям у будь-якому віці, і молоді, зокрема, важливо вакцинуватись проти коронавірусу. Адже, за її словами, ризик летального випадку у вакцинованої людини близький до нуля.

"Натомість, ризики отримати ускладнення від вакцинації дуже низькі. Наприклад, ризик отримати травму у побуті чи ДТП, чи з’їсти неякісний продукти значно вищі. Однак, люди ж не відмовляються від транспортного сполучення чи харчування", - підсумувала лікарка.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, 40% пацієнтів, які перебувають в реанімаціях коронавірусних лікарень, помирають. У Київській міській клінічній лікарні №4 у відділенні інтенсивної терапії наразі є 16 хворих на коронавірус, половина з них - на апаратах ШВЛ. Лікарі показали моторошні кадри з "передової".

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