Ампутували руку під ліхтариками: в "Охматдиті" повертають віру у життя 13-річному херсонцю після обстрілів

У столичному Охматдиті медики лікують 13-річного Артура Воблікова з Херсонщини, який потрапив під обстріл і втратив руку. Сюди його евакуювали після того, як місцеві лікарі змогли стабілізувати стан дитини. Врятувати руку було неможливо, тож її довелося ампутувати і робити це довелося під ліхтариками, бо в лікарні не було ні світла, ні води, йдеться в ТСН.

Щоденні перев'язки та звикання до того, що все мусиш робити однією рукою. Так 13-річний Артур живе вже майже місяць. “Додому хочеться, треба чекати поки загоїться там вона. Потім випишуть десь на два місяці, або на місяць. Потім тільки протезисти будуть дивитися і робити протез”, - розповідає хлопчик.

Він уже знає - часу на це треба чимало, хоча спочатку змиритися з тим, що сталося, йому було складно. “У нього перше питання було після операції: "Як я далі жити буду?". Кажу, що будеш жить, як і раніше. Зробимо протез і будеш і на машинах, і на велосипедах їздить. головне, щоб ти тримався бійцем”, - розповідає мама.

Кожного дня з Артуром займається психолог і хлопчику спілкуватися з ним, каже мама, подобається. “Зараз він уже набагато краще, і з друзями почав спілкуватися, а то не хотів зовсім ні з ким спілкуватися. Йому телефонували, він не відповідав на дзвінки, а зараз спілкується, сміється”, - тішиться жінка.

Вони пережили окупацію. Плакали від щастя, коли вперше за 9 місяців побачили на вулиці українських захисників. Здавалося, найгірше точно позаду, але російські окупанти навіть на відстані продовжили свій терор. “Все не в нас дома сталось, а в знайомих. Почався артобстріл і осколки йому пошкодили руку, знайомий не розгубився, наклав ремені, зупинив кровотечу і машиною, не чекаючи швидкої, вивіз до лікарні. Там його обезболили і відправили в дитячу обласну херсонську лікарню”, - пригадує мама хлопчика.

У лікарні не було світла, ліфт не працював, його пішки піднімали в операційну на 6 поверсі, а вже там під ліхтариками ампутували руку. “Не могли руку врятувати, бо сильно була пошкоджена. Рвані рани були”, - каже дитина.

Коли стан Артура херсонським лікарям вдалося стабілізувати - його вирішили евакуювати до Києва. Швидкі змінювалися по черзі на кордоні кожної з областей. “Херсонська бригада вивозить, далі ми - миколаївська забираєм, далі вивозимо, бригади забирають, і на подальше лікування хлопця”, - розповідають фельшери, які допомагали евакуйовувати хлопчика.

Так Артур з сестрою та мамою дістався до столичного Охматдиту. На руці хлопця до трьох десятків швів, більшість - лікарі збираються знімати. Решту, лише коли переконаються на сто відсотків, що рана загоюватиметься без наслідків. “У подальшому, найімовірніше, йому треба буде проводити реконструктивну операцію, щоб ту куксу, яка залишилася від руки, підготувати для протезування”, - кажуть лікарі.

На це ще може знадобитися кілька місяців, але лікарі вже шукають благодійників, які зможуть допомогти Артуру з протезуванням та подальшою реабілітацією. Після виписки з лікарні родина залишиться жити в родичів на Київщині, повертатися додому поки вирішили не поспішати.

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