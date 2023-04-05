Аналітик пояснив, навіщо росіяни мінують окуповані території та чи зупинить це наступ ЗСУ

Російські військові мінують поля і готуються до оборони, розуміючи, що контрнаступ неминучий, як і звільнення українських територій. Втім, для просування українських це не буде серйозною перепоною.

Про це ефірі телеканалу FREEDOM розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Наша розвідка, Генеральний штаб ЗСУ, військово-політичне керівництво країни прекрасно знають про ці дії та спроби замінувати територію. У нас є спеціальна техніка, яка може її розмінувати. Це навіть не сапери, а техніка, яка проїжджає і просто прибирає ці міни. Наші війська по цих мінних полях і дорогах зможуть пересуватися. Це затримає просування наших військ, але тут йдеться не про дні, а про години, а може навіть і хвилини", - розповів експерт.

За його словами, навіть після війни доведеться протягом тривалого часу працювати над тим, аби прибирати міни з полів. За різними оцінками, каже гетьман, Україні знадобиться до 10 років для того, "щоб прибрати все це залізо, яким росіяни засмітили нашу територію".

"Мирне населення, яке повернеться на деокуповані території, має бути дуже обережним, ходити тільки певними перевіреними місцями. Щодо наших аграріїв, то тут узагалі буде дуже складно, бо ніхто не знає, в якому полі яка міна лежить. Пускати туди комбайни, трактори, на жаль, буде небезпечно. Окупанти прекрасно розуміють, що не зможуть зупинити наші війська. Тому іноді їхні дії більше спрямовані на те, щоб підтримати воєнний дух тих військовослужбовців або тих колаборантів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, буцімто вони готуються, все буде нормально, все йде за планом. Хоча в душі вони вже розуміють, що ситуація для них програшна і безнадійна", - висловився Олексій Гетьман.

Нагадаємо, експерти неурядової організації Mines Advisory Group звітують, що близько 40% території України забруднено мінами. В країні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

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