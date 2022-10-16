Аналітик розповів, що необхідно змінити в Росії, аби після перемоги України вона знову не напала

У найближчі роки після перемоги України Росія знову може на нас напасти.

Коли закінчиться повномасштабна війна, Росія знову може напасти не лише на Україну, а й на інших сусідів, якщо не відбудеться демілітаризація, а в довгостроковій перспективі – денуклеаризація Росії, а тим більше, якщо не відбудеться тривалий, складний процес деімпералізації Росії.

Про це ТСН.ua розповів політичний аналітик, директор Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Максим Яковлєв.

"Росія становитиме становитиме загрозу і матиме однозначно бажання напасти не тільки знову на Україну, а й на інших сусідів. Тому що Росія має свої інтереси у Північному Казахстані, ну під інтересами розуміється те, що в російському розумінні є лише одна імперія – російська. Всі поневолені народи сприймаються як ті, що мають бути вдячними за це поневолення. Тому Росія, яка і далі буде варитися у своїй імперській ідеології, російська нація, яка не придумала для себе жодних інших орієнтирів, аніж – розширення, експансія, поневолення народів, у тому числі на власній території", - зазначив експерт.

Аналітик наголосив, що Дагестан та інші поневолені Росією народи заслуговують на свою незалежну державу.

"Тому що, як ми бачили з протестів у Дагестані, як поводить себе "князьок" Чечні (Рамзан Кадиров – ред.) – це просто окрема вотчина, яка платить данину. У Чечні ніби немає мобілізації, проте чеченці знімають тіктоки з України. Буряти, удмурти, всі ці народності, які населяють територію Росії, перебувають під її гнобленням, вони ті, на кого вже Росія напала. Тому для того, щоб Росія потім не мала намірів знову напасти на Україну, або на інших сусідів, вона має бути демілітаризована, денуклеаризована, а першочергово – деімпералізована. Росія має віднайти себе, знайти якусь національну ідею, відмовитись від свого імперства. І лише тоді можна буде заспокоїтись і видихнути", - резюмував Яковлєв.

Чи наважиться Путін вдруге атакувати Київ

Причинами прибуття до Білорусі російських військових, які входять до складу регіонального угруповання військ, можуть бути страх самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка, спроба Росії відтягнути ЗСУ на північний кордон, а також можливий наступ на Київ. Таку думку висловив аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін.

Як пише інформаційне агентство CNN з посиланням на експертів, найближчі тижні в Україні будуть критичними та непередбачуваними. Росія, найімовірніше, посилить військову відповідь на контрнаступ ЗСУ.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що для повторного наступу на Київ Росія може накопичити 20-30 тис. військових і вважатиме, що цього достатньо.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Росія може спробувати знову піти на Київ з боку Білорусі, проте не виключено, що країна-агресорка просто створює таку видимість, аби відтягти українські війська з інших напрямків фронту.

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