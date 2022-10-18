Аналітикиня розповіла, як Туреччина залежить від російського газу та чи розуміє загрози

Туреччина на 40% залежить від постачання російського газу. Водночас ця держава розуміє загрози з боку Росії та намагається диверсифікувати постачання газу.

Про це інтерв’ю ТСН.ua старша аналіткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер

"Туреччина розуміє певні загрози з боку Росії. Я не впевнена, що є розуміння, наскільки глибокою може бути залежність від російського газу. Бо якісь спроби диверсифікації відбуваються, але Туреччина на 40% залежить від російського газу. А ці всі заяви про український теракт на турецьких потоках чи саботаж - це все дзвіночок для Туреччини, бо таким чином РФ натякає Туреччині, що якщо щось піде не по плану, є всі можливості, щоб зупинити подачу газу до внутрішнього ринку Туреччини", - повідомила Габер.

Аналітикиня наголосила, що Туреччина намагається використовувати співпрацю з Росією для створення газового хабу.

"Туреччина, якщо не згадувати попередні роки, коли Україна допомагала накачувати турецькі труби своїм газом, то там все розуміють, що з Росією потрібно бути дуже обережними. З іншого боку - через недалекогляну політику Туреччини залежність від російського газу там є. А тому Туреччина намагається використовувати співпрацю з РФ для створення іміджу регіонального газового хабу, з іншого боку - там намагаються диверсифікувати постачання газу", - наголосила Габер.

Створення газового хабу в Туреччині

Російський диктатор Путін під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом вирішив просунути свою ідею щодо створення в Туреччині газового хабу для продажу газу до Європи та інших країн і майданчиком для формування ціни на газ.

Ердоган доручив уряду опрацювати кроки щодо створення "газового хабу" в країні на заміну пошкодженим "Північним потокам".

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