"Аналогів немає у світі": командувач ССО розповів про українські дрони, які застосовують навіть в операціях під водою

Командувач Сил спеціальних операцій (ССО) Віктор Хоренко розповів про важливість дронів у повномасштабній війні Росії проти України. За його словами, безпілотники широко застосовуються в різних задачах: у повітрі, на землі, воді та під водою. А українські розробки не мають аналогів у світі.

Про це Хоренко розповів в інтерв'ю ТСН.

"Ми бачимо, як перелаштовуються бойові дії. Якщо на початку 2022-го року не так широко застосовувалися дрони, то зараз вони широко застосовуються в різних задачах: будь це повітря, земля, вода чи під водою. Ми маємо широкий спектр їх. Зрозуміло, багато про які ми не говоримо. Багато українських розробників, багато інженерів стали до лав. І просто, які хочуть реалізуватися, аналогів яких немає навіть в світі. Ми будемо використовувати повітряний простір, це зрозуміло, надводний, підводний, наземний також. Є деякі сфери, які йдуть трошки швидше. Багато розробок і випробувань проводиться", – зазначив командувач ССО.

Хоренко розповів, що навчити оператора займає багато часу, однак це вже не два-три роки, як було раніше. За його словами, військові застосовують техніку, коли є можливість, щоб не використовувати життя людей.

"І те що ви бачите частину в ЗМІ, те що ми можемо опублікувати – це лише частина нашої роботи. Для нас колись Крим, здавалося, такі роки війни, ми не могли наносити втрат або не було можливості. Ми все переусвідомили і бачимо по тому, що ми працюємо по Криму, працюємо по їхньому логістичному забезпеченню і по їхнім базам. Все, що може нести нам загрозу і є в цьому районі, – це все для нас реалізовані задачі. І в нас очі є у багатьох місцях", – каже Хоренко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю Генерала Хоренка

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