Ананаси в Україні: як виростити, які ціни та що приготувати з фруктів на Новий рік

Ананаси в Україні: як виростити, які ціни та що приготувати з фруктів на Новий рік

Дієтологи ж цінують ананаси передовсім, бо корисні.

Вони багаті на вітаміни і сприяють кращому засвоєнню білкової їжі: ананаси - тропічні фрукти, які нині використовують у багатьох кухнях світу. Плоди можна купити. Або ж виростити у власній квартирі. Як це зробити та що приготувати зі смачної м’якоті, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Ананаси: як вирощувати

Вирощувати ананаси Анатолій Патій почав років 40 тому. У теплиці Анатолія є сорти, виведені власноруч. У деяких - фрукти завважки до 15 кілограмів. Цвітуть ананаси зрештою утворюючи плоди. Селекціонер продає саджанці.

Розмножуються ананаси кількома способами. Ананаси непримхливі. Тому їх просто вирощувати навіть удома. Але рослини бояться холоду. Коштують саджанці від двохсот гривень. А дерева з плодами - і п’ятсот, і тисячу доларів. А ще - Анатолій паростки скуповує. Тож на цьому ще й можна трохи заробити.

Ананаси: ціни на ринку

Перед новорічними святами - ананаси на тернопільських ринках - в асортименті. Продають, зокрема, іспанські та з Коста-Рики. Найдешевші на цих ятках - п'ятдесят п'ять гривень, найдорожчі - сто вісімдесят п'ять.

Хоча інші продавці рекомендують вибирати жовті - кажуть - то зрілі. А ще - потрібно покрутити гичку - верхівку ананаса. Але покупці ретельно оглядають увесь плід.

Ананаси: поради дієтологів

Дієтологи ж цінують ананаси передовсім, бо корисні. У них більше вітаміну С, ніж в лимоні Також рекомендують закусувати ананасами м'ясо: так воно краще засвоюється. А те, що ананаси сприяють схудненню - це міф.

Ананаси: що приготувати

Екзотичний ананас – може стати зіркою святкового столу. Він пасує і до солоних і до солодких страв.

А відтак, сумський шеф-кухар Богдан Лебідь радить замінити традиційний картопляний гарнір на – ананасовий, зокрема, ананас на грилі. Його краще розрізати навпіл. І в жодному разі – не викидати серцевину. Перед запіканням – замаринувати з цукром, сіллю, розмарином. 7 хвилин на грилі – і ананасовий гарнір готовий. До нього можна додати качку. В ресторані така страва коштуватиме 200-250 гривень. Собівартість приготованої вдома - 70.

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