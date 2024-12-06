Андрій Шевченко зустрівся з дітьми захисників України: фото, відео

Футбольні подарунки, фото та живе спілкування з самим Андрієм Шевченком. Іменитий футболіст сьогодні зустрічався з дітьми українських героїв, дехто з малечі на зустріч приїхав просто з лікарняної палати "Охматдиту". Зустріч з кумиром відбулася у затишній та веселій атмосфері.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

В актовому залі Будинку футболу зібрались дітки українських захисників та захисниць. Усі вони чекають на футбольну легенду — Андрія Шевченка. Більшість навіть не бачили його на полі як футболіста, бо народились пізніше, але знають про здобутий Золотий м'яч, де він грав, за кого найбільше забивав голів.

Серед присутніх — восьмирічний Сашко Семьонов. Він дуже любить футбол. Побачити Андрія Шевченка хлопчик мріє вже давно, а також — отримати автограф або фото. Сашко Семьонов — футболіст зі стажем у півтора року, має навіть три забиті голи на справжніх турнірах. Він хоче стати як Андрій Шевченко.

Сашко Семьонов

Але всі мрії на паузу поставила спочатку війна — вони з Енергодару, потім — евакуація через російські блокпости. А далі хвороба — гостра ниркова недостатність та госпіталізація до "Охматдиту". Тут виявили ще й пухлину — нині триває хіміотерапія. Але Сашко тримається добре — між лікуваннями вигадує ігри, а ще навчається у другому класі. Завдяки державній установі "Школа Супергероїв", яка діє під патронатом першої леді України Олени Зеленської, учителі займаються з ним в лікарні.

Зустріч з кумиром допоміг організувати проєкт "Здійсни мрію" від 1+1 media. Діти зустрічають Андрія Шевченка аплодисментами, а він у відповідь дякує тим, хто боронить нашу країну і дає змогу проводити такі зустрічі.

Зустріч дітей з Андрієм Шевченком

"Дуже приємно що дітки мають інтерес до гри, до футболу, знають про національну команду. Дуже приємно бачити посмішки у діток, я думаю, що їм сподобалося", — каже Андрій Шевченко.



Серед даруночків — шалики, пряники, квитки на фінал чемпіонату України і футбольні м'ячі. Але найбільше радості у дітей — від спільного фото зі своїм кумиром. Ще й ті його слова: "Якщо мрієш і стараєшся — то все збувається".

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