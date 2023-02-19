Анджей Дуда розповів, як Польщі готувалися до захисту від гібридної війни РФ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що пробудження російського імперіалізму стало очевидним ще у 2008 році, коли РФ здійснила військове вторгнення у Грузію. А посилені заходи безпеки у Польщі почалися після так званої “мігрантської кризи” восени 2021 року, яку було створено на кордоні із російською державою-сателітом Білоруссю.

Про це він говорив в інтерв’ю із Наталією Мосейчук.

За його словами, під час прихованої російської агресії в Україні у 2014 році у Польщі не було сумнівів, хто саме окупував Луганську та Донецьку області та Крим.

“Ми точно знали, що це просто російське вторгнення в Україну, хоча і приховане, замасковане терміном: "сепаратисти". Тоді ми знали, що російський імперіалізм відродився, і коли восени 2021 року наш кордон зазнав гібридної атаки у вигляді виштовхування груп мігрантів до польського кордону, ми вже знали, що це стає небезпечним, і ми дуже посилили захист нашого кордону”, - розповів польський президент.

Відтоді, за словами Дуди, розпочався прискорений процес модернізації збройних сил Польщі.

“Ми вже давно збільшували витрати на оборону, але цей процес інтенсифікувався. Перш за все, ми вирішили рішуче захищати кордон, щоб показати, що ми готові і не недооцінюємо небезпеку. Виявилося, що ми мали рацію, що це була правильна річ, правильна дія. Для нас це також було дуже важливо, тому що це також показало нашим службам і нашим військовим, що ситуація дійсно специфічна, напружена, така, якої у нас ще не було, і що це дійсно вимагає підвищеної готовності”, - наголосив президент Польщі.

Анджей Дуда відзначив, що ц той час були очікування різних провокації з російського боку, але, окрім цієї гібридної атаки, їх фактично не було.

“Звичайно, були також різні спроби перетнути наш повітряний простір і повітряний простір інших країн НАТО. Звідси і місії з патрулювання повітряного простору Air Policing, наприклад, над країнами Балтії, які також виконували наші літаки і наші пілоти. Загалом, можна сказати, що ми перебуваємо в такій підвищеній бойовій готовності, і саме ця білоруська гібридна атака мігрантів на наш кордон, безсумнівно, узгоджена з Кремлем, з Москвою, була для нас чітким сигналом, що стає гаряче. Сьогодні ми дивимося на війну, яка виникла через напад Росії на Україну, як на певний наслідок того, що раніше сталося на нашому кордоні”, - заявив він.

Читайте також: