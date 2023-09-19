Анекдот або практична ідея: чи допоможуть енергосистемі України в'язні на велогенераторах

Як розказав автор відповідного законопроєкту, чи підтримають в Верховній Раді таку ідею - поки сказати складно.

В Україні вже на офіційному рівні заговорили про те, чи не виробляти електроенергію за рахунок в’язнів, які можуть крутити педалі на велогенераторах. Такий законопроект днями, коли все частіше кажуть про можливий блекаут, зареєстрував нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко.

Нагадаємо, нардеп пропонує, щоб на законодавчому рівні ув’язненим надали можливість заробити скорочення терміну крутінням педалей на велогенераторі. За даними автора законопроєкта, кожного року в’язень може скорочувати свій термін на 30 днів за умови того, що він виконує норми виробництва електроенергії, які, можливо, будуть встановлені Мін’юстом.

"Я враховував досвід Бразилії. Така ініціатива була і в США. Намагаюсь запропонувати таку ідею для обговорення, - розповів в коментарі для ТСН.ua Сергій Гривко. – Там (за кордоном – ред.) люди шукають нові шляхи виправлення ув’язнених та шукають суспільну користь від їх роботи".

За словами нардепа, він сподівається незабаром узнати про позицію Мін’юсту, якому підпорядковані українські в’язниці.

При цьому Гривко не приховує, що багато критиків цієї ініціативі є і у фракції, тому відповісти на питання про те, чи підтримає більшість таку ідею – складно. Але при цьому він впевнений, що свого часу ця ідея буде реалізована.

Експерт та колишній очільник Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький в коментарі для ТСН.ua каже, що така ідея, на його думку, "чистої води популізм в рамках анекдоту".

"Такий проєкт був у Бразилії, але він не існував там дуже довго. Він був спрямований на те, щоб ув’язнені продемонстрували свою свідомість. Але там не йшлось про енергобезпеку країни", - каже Сергій Старенький.

Як зазначається у відкритих джерелах, один з перших випадків виробництва електроенергії за допомогою велогенераторів відбувся в 2012 році, у в’язниці Бразилії. Інноваційна програма дозволила ув’язненим скоротити дні перебування за ґратами в обмін на катання на велотренажерах, під’єднаних до перероблених автомобільних акумуляторів, які використовувались для освітлення міської площі. Також цю ідею розглядали в одному із штатів Америки, але так і не втілили у реальність.

До речі, станом на сьогодні різні виробники пропонують українцям придбати ручні генератори, ціни на які стартують від 1990 грн. та пристрої, які можна крутити ногами та виробляти електроенергію. Ціни на останні складають в середньому близько 11 тис. грн. За допомогою таких пристроїв можна зарядити телефон та інші гаджети. Наприкінці грудня 2022 року на центральному залізничному вокзалі столиці всім бажаючим давали можливість крутити педалі на велогенераторі, від роботи якого працювало освітлення на ялинці, встановленій на першому поверсі.

ТСН.ua спитав у родичів одного ув’язненого, що вони думають на рахунок такої ідеї, та чи погодився б їх рідний на таку пропозицію, щоб зменшити собі строк.

"Мені ідея з цими велогенераційними установками здається дивною і смішною, не думаю, що це буде реально втілити у життя. Але, гадаю, багато хто б у в’язниці погодився на таке, щоб скоріше вийти на волю", - поділився з нами своєю думкою брат ув’язненого.

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