Анексія або створення паралельної "України": політолог розповів, що РФ може зробити з окупованими регіонами

У Росії ще не вирішили, що робити з тимчасово окупованими територіями України.
Вони можуть анексувати їх, створити паралельну "Україну" або так звану "Новоросію".
Про це в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук сказав політолог Володимир Фесенко.
"Сценаріїв розвитку військово-політичної ситуації є багато: від прямої анексії до створення паралельної "України", щось на кшталт так званої "Новоросії". Це - конкуренція, яка йде в Кремлі. Там є прихильники і одного, і іншого сценаріїв. Зараз вони вирішують, як бути далі з окупованими територіями. І дуже часто буває так, коли одна рука так, а інша - по-іншому. Бо одна рука працює на одну вежу Кремля, а інша - на іншу. І це проявляється у зовні нелогічних кроках російської влади: коли вони щось підписують і тут же обстрілюють. Це теж прояв того, що може бути внутрішня конкуренція у російській владі", - наголосив Фесенко.
Нагадаємо, за словами російського правозахисника Марка Фейгіна, на сьогодні працівники апарату президента Росії Володимира Путіна перебувають у стані страху та невпевненості, адже не знають, чим закінчиться війна проти України.
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