Анексія РФ захоплених в Україні територій: навіщо це Путіну та можливі сценарії розвитку подій

У так званих "ЛНР" і "ДНР", а також на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей закінчилися "референдуми" про приєднання до РФ.

Російська влада заявляє, що кожен псевдореферендум отримав від 87 до 99% схвалення жителів України. Тож 30 вересня, як заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, Кремль оголосить про анексію захоплених територій України.

США та ЄС вже заявили, що таке рішення російського диктатора матиме тяжкі наслідки для економіки Росії. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що реалізація РФ так званого кримського сценарію й чергова спроба анексії української території означатиме, що з Путіним немає про що говорити.

Навіщо Кремлю саме зараз знадобилося це обтяжене серйозними наслідками рішення та як розвиватимуться події далі, ТСН.ua зібрав думки експертів щодо можливих після анексії сценаріїв.

Для чого РФ хоче приєднати захоплені українські території

Міністерство оборони Великої Британії терміновість анексії РФ територій України та одночасно оголошення у Росію часткової мобілізації пояснюють провалом "спецоперації" Путіна.

"Ця терміновість, ймовірно, викликана побоюваннями неминучого наступу України та очікуванням більшої безпеки після формального приєднання до Росії", - повідомляє британська розвідка.

Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що Росія формально може приєднати українські території до свого складу як привід для застосування зброї масового ураження. Тим більше, що саме з ядерними погрозами був і виступ самого російського диктатора Путіна, коли він оголошував свою промову про проведення так званих "референдумів" в Україні та часткову мобілізацію в РФ.

"Російська Федерація формально може приєднати українські території до свого складу як привід для застосування зброї масового ураження. Але це намагання, напевно, виграти час, залякати, показати зброю. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. На мій погляд, анексія територій нічого не змінить", - наголосив Олег Катков.

Голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко також вважає, що Росія вирішила анексувати захоплені українські території, щоб шантажувати світ ядерною зброєю. "Кремль запланував проведення таких фейкових референдумів заздалегідь. Це засіб політичного тиску й шантажу. Річ у тому, що такі референдуми Кремль використовує для можливості анексії окупованих територій. А потім така анексія дає можливість Кремлю шантажувати світ можливістю використання ядерної зброї", - пояснив Мережко.

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Водночас військовий експерт Михайло Жирохов говорить, що таким чином очільник Кремля намагатиметься перевести "спецоперацію" на інший формат і почне мобілізувати українців із анексованих регіонів. Він додав, що так звані "референдуми" проводилися для того, щоб окуповані території закріпити на законодавчому рівні і оголосити мобілізацію.

Жирохов сумнівається, що після цього Путін оголосить війну. Найімовірніше, РФ переведе свою "спеціальну воєнну операцію" в межі "контртерористичної". Це те, що було в Чечні від 1994 до 2004 років - тобто трактуватимуть, що це нібито "територія Росії" і там є "терористи", - припускає Жирохов.

Що буде після анексії: сценарії розвитку подій

1. Росія хоче зіграти вдруге "Кримський сценарій" і так само забрати решту окупованих територій.

Після псевдореферендумів у РФ найімовірніше так само заявлять про непорушність їхніх кордонів, аби таким чином стримувати ЗСУ від контрнаступу. Про це в коментарі ТСН.ua розповів експерт, провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Желіховський.

"Цілком очевидно, що Москва воліє повторити так званий Кримський сценарій. Щоб, як і у 2014 році, після проведення псевдо референдуму заявити про непорушність кордонів. Усе заради того, щоб світова спільнота стримувала контрнаступ українських сил, як це було 8 років тому стосовно Криму. Російський режим хоче вступити двічі в одну річку викорустовуючи ті ж наративи", - сказав Желіховський.

2. Режим Путіна опиниться під реальною загрозою.

Увесь цивілізований світ, окрім Росії, буде вважати ці території Україною. Британський аналітик Анатоль Лівен вважає, що проведення "референдумів" на окупованих територіях України, можливо, є більш небезпечним знаком, ніж оголошення мобілізації. "Якщо це станеться, це означатиме, що Москва готова воювати нескінченно довго, а Україні залишиться сподіватися на нестабільне припинення вогню з перервами на активні бойові дії", - пише автор.

Він переконання, що якщо Кремль усе ж піде на негайну анексію, то в російському суспільстві зростатиме невдоволення, і тоді режим Путіна опиниться під реальною загрозою. "Тоді до влади може прийти людина, яка звинуватить у провалі особисто Путіна й вирішить розширити війну за межі України та оголосить тотальну мобілізацію", - вважає аналітик.

3. Ще більша економічна та політична ізоляція РФ.

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що планує внести резолюцію, яка засуджує Росію за так звані "референдуми". Дипломатка закликала Радбез засудити застосування сили для перекроювання кордонів.

Також вона пояснила, що фейкові "референдуми" РФ можуть відкрити "скриньку Пандори", яку потім не зможуть закрити.

"Ми повинні мати хоробрість та підтримати суверенітет і територіальну цілісність України. Це захист наших колективних справ. Це справді мир та безпека", - підсумувала американська пані посол.

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Що стосуються санкцій, то вони у відповідь на анексію будуть посилені та матимуть тяжкі для Росії наслідки. З такою заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми готові покласти на Росію додаткові швидкі та важкі економічні наслідки – разом з нашими союзниками й партнерами – у відповідь на ці дії, якщо вони (росіяни – ред.) підуть далі щодо анексії", - заявила представниця адміністрації Байдена.

Вона нагадала, що Сполучені Штати й інші країни-члени G7 виступили зі спільною заявою, що ніколи не визнають претензій РФ на суверенні території України, а також не визнаватимуть будь-яких результатів фейкових референдумів.

Нагадаємо, в ISW пояснили, навіщо Путіну анексія окупованих після 24 лютого територій.

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