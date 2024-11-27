Ангела Меркель зробила нові заяви про Україну, Путіна та закінчення війни: що вона сказала

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель випустила книжку своїх мемуарів під назвою "Свобода". Там вона описує, чому заблокувала наближення України до НАТО в 2008 році, як підтримувала зв'язки з Росією та купувала дешевий газ.

Ідеться там і про її міграційну політику, і про внутрішньополітичну боротьбу. Скрізь Меркель захищає свої рішення. І власної відповідальності за війну Путіна проти України не бачить. Ангела Меркель була канцлеркою країни впродовж 16 років аж до 2022 року.

Про презентацію мемуарів розповіла кореспондентка ТСН Наталія Фібріг.

Що відомо про книгу Меркель

Незабаром три роки, як Ангела Меркель більше не канцлерка Німеччини. За цей час вона мало з'являлася на публіці, натомість писала свої мемуари, самостійно, без допомоги гострайтерів, тобто авторів, шо пишуть тексти за відомих людей. На компʼютері, не підключеному до інтернету. Вийшло понад 750 сторінок тексту.

У спогадах Меркель описує дитинство та молодість в НДР, як напилася на випускному і впала із човна в озеро, про спроби завербувати її в "Штазі" чи як була сквотером у східному Берліні, коли розлучилася із першим чоловіком і не мала де жити. Коли падає Берлінський мур, Меркель гріється в сауні, потім п'є пиво, зранку виходить на работу.

Досвід німецької канцлерки та найвпливовішої жінки світу описує на понад 6 сотнях сторінок. Попри енергетичну залежність Німеччини від Росії, відмову Україні та Грузії в наближенні до НАТО, занехаяній армії та інфраструктури власної країни, міграційну кризу, яка спричинила зростання німецьких ультраправих, що тепер навіть перемагають на земельних виборах, Меркель переконана - вона все робила правильно.

Ангела Меркель на презентації книги

"Якщо хочете, кажіть, що Меркель винна. Просто я вважаю, що це країні не допоможе. Я несу відповідальність за рішення, які були прийняті за мого часу. Але Меркель пішла, а залізниця не стала працювати краще, лінії електропередч не будують швидше. Бо багато проблем того часу це проблеми системні", - заявила Ангела Меркель.

Що Меркель каже про війну в Україні

Про її політику щодо Росії та Путіна Меркель розпитують насамкінець. Вона розповідає, що Путін пішов на повномасштабне вторгення також через панедмію ковіду, бо перестав їздити на саміти, спілкуватися із Меркель і, мовляв, так радикалізувався.

"Оскільки Путін не приїхав до Риму через пандемію і брав участь лише по відеозв'язку, у нас не було можливості поспілкуватися з ним у кулуарах зустрічі. Ми також не змогли поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, який, безумовно, має вплив на Путіна. Він також був по відеозв'язку. Прямий обмін думками був дуже важливим, особливо коли говориш з політиками з країн з недемократичним правлінням, бо наші світогляди дуже відрізнялися", - каже Меркель.

Що каже Меркель про вступ України до НАТО

Меркель переконана, що мала рацію, коли на саміті НАТО в 2008 році заблокувала надання Україні ПДЧ. Інакше бо Путін точно би роздратувався, а Альянс Україну не захистив би. Утім ані збройної підтримки Україні натомість, ані посилення власної армії Меркель не зробила. І підтримувала взаємини з Москвою за дешевий газ.

"Тоді я намагався не розірвати ці відносини повністю, не тільки через економіку, але й політично. Ну і дешеві енергоносії та німецька економіка теж І озираючись назад, я особисто не вважаю, що це було помилкою, мушу це сказати. І я знаю, я знаю, що є суперечки з цього приводу, але немає сенсу мені говорити, що я тоді все розуміла неправильно, а зараз відкриваються очі. Це не так. Та й навіщо мені це робити, щоби отримати схвалення?", - каже вона.

Ангела Меркель

Меркель про закінчення війни в Україні

Коли у навесні 2022 стали відомі злочини окупантів у Бучі і президент Зеленський запросив Меркель та Саркозі, що блокували наближення України до НАТО, до України подивитися на наслідки своєї політики, Меркель була у відпустці і відповіла письмово.

Тепер Меркель каже, що війну треба закінчувати дипломатичним шляхом і Україна не зможе ухвалити рішення самостійно, а лише з партнерами.

Мемуари Меркель перекладуіть 40 мовами. Незабаром ексканцлерка вирушить у тур, у Сполучених Штатах вона представлятиме книжку разом із експрезидентом Бараком Обамою. Її гонорар оцінюють у понад 10 мільйонів євро. Переклад її мемуарів українською має вийти наступного року.

Путін напав на Україну, бо не поговорив із Меркель? Сповідь колишньої канцлерки Німеччини

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