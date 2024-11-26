"Ангели життя": як на передовій рятують важкопоранених воїнів — ексклюзивний репортаж TSN.ua

Під гуркіт вибухів снарядів працюють ті, кого часто називають "ангелами життя". Це медики 5-ї окремої штурмової бригади, які щодня героїчно рятують наших захисників у стабілізаційному пункті. Їхня робота – це боротьба за кожне серце, за кожен подих, за кожну людину.

Вони працюють під шаленим тиском, інколи без сну і відпочинку, але завжди знаходять у собі сили боротися за життя кожного українця. Медики – це ті, хто першими приймають на себе удар наслідків війни. Дивіться ексклюзивний репортаж TSN.UA.

Лікар-травматолог Олександр каже, що травми на фронті відрізняються від тих, які можна дістати у цивільному житті. Він зазначив, що дуже часто доводиться швидко визначити, кому першому потрібно надати допомогу.

"Це важке навантаження на психіку. Але до всього людина звикає. Іноді люди чогось бояться, наприклад мобілізації у ЗСУ. Я про себе можу сказати, що це велика школа", — сказав він.

Медик зазначив, що у стабілізаційному пункті вони намагаються врятувати тяжкопоранених воїнів перед евакуацією до госпіталів.

Лікар-анестезіолог Руслан каже, що потрапив до ЗСУ ще в квітні 2022 року. У медичній роті він працює від весни 2024 року.

Руслан

Медичний брат Іван розповів, що на війну він потрапив теж 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення.

Іван

Також медики розповіли, чим їхня робота важлива для кожного бійця та як вони працюють.

Більше дивіться в ексклюзивному репортажі: У НИХ НЕМАЄ ПРАВА НА ПОМИЛКУ! Стабілізаційний пункт на війні. Репортаж із пекла

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