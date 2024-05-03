Аномалії в небі України: чому полярне сяйво частіше бачать над Києвом і до чого тут війна

У минулий четвер, 2 травня, у вечірньому небі над Україною можна було бачити дивовижні світіння. Над Києвом та багатьма іншими регіонами помітили полярне сяйво, а також біле світіння у вигляді кола, яке наче опускалося з неба до землі.

Багатьох українців і справді налякало коло білого світла у нічному небі, бо воно зникало та знову з’являлося на небі, і наче наближалося до землі.

Хтось у Мережі жартував про прибульців та писав про марсіанський ленд-ліз для України. Видовище і справді багатьох вразило, враховуючи життя українців під постійною загрозою ракетних ударів з боку Росії.

Пізніше стало відомо, що біле коло у небі – це згорання другого ступеня носія SpaceX Falcon 9, після запуску у космос двох супутників WorldView Legion.

Збіглися два явища – природнє та технічне

Науковці кажуть, що цього разу у небі над Україною поєдналися технічне та природнє явища, що мало відповідний ефект.

Полярне сяйво в Україні

За словами професора Михайла Орлюка, у ніч на 3 травня Землю накрила потужна магнітна буря. Саме тому у різних регіонах України від Волині до Харкова спостерігалося у небі полярне сяйво. До речі, рік тому таке незвичне природнє явище вже було над Україною.

Вчений пояснює, що такі часті виникнення полярного сяйва над Україною пов’язані з сонячною активністю.

"Зараз рік максимальної сонячної активності, коли частіше відбуваються викиди плазми на Сонці, вони долітають до Землі і наштовхуються на магнітосферу. Після цього ці частинки рухаються вздовж силових ліній магнітного поля і висипаються в районах біля магнітного полюсу Землі. Це так зване "авроральне кільце", де силові лінії магнітного поля входять у Землю. Частинки летять по силових лініях і коли проникають до атмосфери Землі, за рахунок взаємодії в основному з атомами кисню і азоту, починається їх світіння різними відтінками зеленого та червоного кольорів", – розповідає ТСН.ua професор Михайло Орлюк, заввідділу геомагнетизму Інституту геофізики НАН України.

Професор додає, що коли відбуваються потужні магнітні бурі, то плазма, яке летить від Сонця може проникати у атмосферу нашої планети у більш південних регіонах Землі. Тому полярне сяйво й можна побачити над територією України.

"Фактично це і трапилося минулого вечора. А ще це співпало з запуском 2 супутників ракетою Falcon 9, друга ступінь якої "згорала" якраз в тому місці, де її бачили жителі Києва. Тож поєдналося два явища – технічне і природнє. Обидва атмосферних світіння помітили українці", - підсумовує Михайло Орлюк.

Загадкове біле коло - слід від згорання частини космічної ракети

Через війну часто дивимось в небо

Вчені зауважують, що полярне сяйво траплялося й раніше, просто на нього ніхто не звертав уваги.

"Через війну і часті ракетні обстріли – люди більш насторожені, часто дивляться у небо. Тому виключно психологічно помічають все, що там зараз відбувається. А ще майже усі "озброєні" камерами на телефонах, що сприяє швидкості розповсюдження інформації про те, що щось незвичне є на небі. Тому полярне сяйво швидко помітили і зафіксували. Власне, як і минулого року", - розповідає ТСН.ua Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Чому полярне сяйво видно в Україні?

Головна причина, чому полярні сяйва відбуваються на широтах України, полягає у тому, що космічні промені чи заряджені частинки постійно, щосекунди, щохвилини летять до Землі.

"Цих частинок відносно небагато. Коли вони потраплять в атмосферу Землі, то переважна їх більшість летить вздовж силових ліній до полюсів – північного та південного, де вони опускають ближче до поверхні Землі, а ще сходяться до купи і їх там стає дуже багато. А от в наших широтах таких частинок небагато і вони якщо і дають якесь світіння, то його навіть спеціальним пристроєм важко виявити. Але коли на Сонці відбувається потужний спалах і одразу багато частинок летить до Землі, тоді і значна частина променів потрапляє і у нижні шари атмосфери, тоді і ми над Україною бачимо полярне сяйво", - пояснює Анатолій Казанцев.

Він додає, що саме тому сяйва називають "полярними", тому що практично всі полярні частинки магнітне поле фокусує до полюсів, а до наших українських широт воно проникає і стає помітним, коли від Сонця відходить значний згусток енергії, саме тоді полярне сяйво видно над Україною.

Загадкове біле коло - слід від згорання частини космічної ракети

Чим темніші вулиці, тим яскравіше сяйво

Вчений зауважує, що викиди та спалахи на Сонці відбуваються доволі часто, але полярне сяйво в Україні ми не завжди бачимо саме через хмарну погоду – на заваді стають хмари.

"Люди особливо не звертали уваги на полярне сяйво у мирний час. А зараз на це ще впливає енергетична криза – вулиці та будинки менше освітлюються, тому горизонт у небі темніший і полярне сяйво краще видно. Але воно існувало віками, просто на ньому не загострювали увагу, гадаючи, що таке буває лише на півночі", - зазначає Анатолій Казанцев.

Не вірте лякалкам про недобрий знак

Він додає, що полярне сяйво ніяк не пов’язано з погіршенням екології та іншими "лякалкам" про недобрі знаки, про які люди дуже люблять поговорити.

"Мільйони років на Сонці відбуваються такі спалахи. Заряджені частки летять до Землі. Вони проникають у нижні шари атмосфери, де стикаються з молекулами кисню та азоту і дають відповідне світіння", - пояснює Анатолій Казанцев.

Полярне сяйво в Україні

Чому небо було червоним та фіолетовим

Науковець розповідає, що молекули кисню дають зелений та червоний кольори, а молекули азоту переважно – синій чи блакитний колір.

"Минулої ночі ми бачили у небі над Києвом переважно червоний колір полярного сяйва. Річ у тім, що спалахи цих світінь відбуваються на достатньо великих висотах. Наша атмосфера переважно пропускає червоне світло, але коли там багато синього, воно теж проходить і змішуючись з червоним дає фіолетове світіння. Варто зазначити, що на горизонті значно товщий шар атмосфери ніж вгорі, тому і сонце на горизонті ми бачимо саме червоним. Атмосфера на висоті блокує короткі сині та зелені промені, а довгі червоні проходять скрізь неї. А ось біля полюсів, це світіння відбувається близько від поверхні Землі, тому там видно сині, зелені та інші кольори", - підсумовує науковець.

Раніше ТСН.ua розповідав про вибух метеорита в небі над Україною: вчений пояснив, що спалахнуло в небі і до чого тут комета.

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