Аномальна погода: у Львові випав крижаний сніг та вдарила блискавка із громом (відео)

Негода тривала всього кілька хвилин.

У Львові ввечері 14 січня випав крижаний сніг. Також у місті кілька разів вдарила блискавка та було чути звуки грому.

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Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

У Львові в січні чули звуки грому та бачили блискавку

Негода в місті почалась орієнтовно о 19:50. Спочатку було помітно щось схоже на блискавку, а після цього почався крижаний сніг.

"Сиділа біля вікна, побачила щось схоже на блискавку, а потім почула звуки з вулиці, як нібито це падає град чи щось схоже на крижаний дощ чи то сніг. А потім знову була блискавка та звук грому. Ще такого посеред січня не бачила", - каже жителька Шевченківського району Львова Марія.

Негода тривала всього кілька хвилин. Після цього в місті почав падати сніг. Станом на 20:20 опади припинилися.

У Львові випав крижаний сніг та вдарила блискавка

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook розповів, що в центрі Львова він також спостерігав за блискавкою та чув звуки грому.

"Центр Львова: снігопад, грім з блискавкою, температура +1", - написав депутат.

У коментарях до допису жителі Львова та області додали, що вони також чули звуки грому та бачили блискавку. А після цього почав падати крижаний сніг.

Пояснення метеоролога

Раніше метеоролог Юрій Сібірцев пояснював, що зимова гроза - це рідкісне явище, але воно трапляється.

"Під час проходження куповодощової хмари спостерігається гуркіт грому, сильний заряд снігу та поривчастий вітер. Синоптична ситуація - улоговина з холодним фронтом. Зимова гроза – доволі рідкісне явище", - писав раніше у Facebook метеоролог Юрій Сібірцев.

Нагадаємо:

25 грудня в Чернігові почав іти рясний сніг . А потім пролунав грім та була блискавка.

. А потім пролунав грім та була блискавка. Ввечері 14 січня майже у всіх регіонах України зафіксували сильні пориви вітру - максимум сягнув до 27 м/с.

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