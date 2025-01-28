Аномальна погода в Україні: синоптики вразили прогнозом на новий робочий тиждень

Весняна погода посеред зими! Синоптики вразили прогнозом на новий робочий тиждень! Кажуть, що в останні дні січня в Україні встановиться рекордно тепла погода. Подекуди стовпчики термометрів досягнуть позначки у +17 градусів! Скільки триватиме весняна погода і яких погодних сюрпризів чекати у лютому – в ексклюзиві TSN.UA.

Весняна погода у січні

Новий тиждень і новий прогноз погоди! Синоптики вкотре попередили українців про рекордно високі температурні показники на території України. Зокрема народна синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що найближчими днями, якраз під завершення січня, в Україні очікується пік тепла. Принаймні поки що. Адже сьогодні та завтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12+17 градусів!

На решті території також переважатиме тепла погода, протягом дня +7+11 градусів. Опадів і 28-го, і 29-го січня в Україні не передбачається.

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"У Києві у вівторок буде сухо, вітер південний, помірний, часом рвучкий. Вночі до +4 градусів, вдень до +8 градусів. Із 31-го січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади. Отже, першу половину тижня варто бути максимально на свіжому повітрі, спостерігати за природою, не доганяти маршрутку, а пройтися пару зупинок пішки, пофотографувати якісь симпатичні аномалії типу несподіванок бруньок чи квіточок, гарно провітрювати квартиру, проте не захоплюватися березнево-квітневим теплом, коливання температури повітря ще будуть згідно сезону", – зазначила Діденко.

Прогноз погоди на тиждень

Про аномально теплі температури впродовж цього тижня повідомив і метеоролог Ігор Кібальчич.

За словами метеоролога, найближчим часом на територію нашої країни надходитиме аномально тепле повітря з країн Балканського півострова, а також східної частини Середземного моря. На тлі південних вітрів і відносно високого атмосферного тиску середні показники температури перевищуватимуть кліматичну норму на 7–12°С, а в денні години не виключено досягнення рекордів максимальної температури.

Таким чином, характер погоди нагадуватиме скоріше початок квітня, ніж маківку зимової пори року.

Карта середньої аномалії приземної температури з 27 січня по 3 лютого демонструє безпрецедентне тепло по усій Східній та Південно-Східній Європі.

"У вівторок, 28 січня, в Україні утримається тепла погода, без опадів на всій території. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1...+6°С, у західній частині місцями +7...+10°С; вдень повітря прогріється до +7…+12°С, у південних та західних регіонах (особливо на Прикарпатті) +13…+16°С. У середу, 29 січня, у західних областях пройдуть дощі, на решті території країни без опадів. Вітер переважатиме південної чверті, 7 – 12 м/с, на півдні місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7°С, вдень +7…+13°С, у внутрішніх районах Криму +14…+19°С", – каже Кібальчич.

А от у четвер, 30 січня, у західних регіонах очікуються помірні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. На решті території України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман. Вітер на Лівобережжі України південної чверті, у решті регіонів змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+7°С, вдень +6…+11 °С, у південній частині та Криму +12…+15°С, у західних областях +2…+7 °С. У п'ятницю, 31 січня, у західних та північних областях пройдуть помірні, подекуди значні дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1...+6°С, вдень +7...+12°С, у західних та північних регіонах +2...+7°С.

"А от на вихідних, у перші дні лютого, погода буде такою: у суботу, 1 лютого, у північних та центральних областях країни пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України погода очікується без істотних опадів. Подекуди можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0...+6°С, вдень +3...+8°С, на півдні +6...+11°С. У неділю, 2 лютого, невеликий дощ із мокрим снігом очікується у північних, центральних та східних регіонах, на решті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -1...+4°С, вдень +2...+7°С, на півдні Одещини до +10°С", – зазначив метеоролог.

Чому в Україні тепла зима?

Цьогоріч зима здебільшого радує українців комфортною температурою повітря. Суттєвих морозів і рясних снігопадів впродовж останніх двох місяців не було. Ба більше, подекуди погода посеред січня була схожа на квітневу. У чому причина таких аномалій – розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Птуха зазначила, що прийдешній лютий також обіцяє бути теплішим, ніж зазвичай. Однак, ховати далеко в шафу зимові речі ще не варто.

Схожий прогноз на лютий озвучив і синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, лютий може бути схожим на січень. Він додав, що нетипова зима в Україні пов’язана зі зміною клімату. І кожна наступна буде дедалі теплішою. Це все наслідки глобального потепління.

Народний синоптик зазначив, що на тлі глобального потепління до нас може заходити холодне повітря. Тому буває, що зими в нас – теплі, а весна прохолодна та затяжна. Цьогоріч, за словами Станіслава Щедріна, буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах +5 – +10 градусів вдень, уночі можливі заморозки.

Кліматичний прогноз на 2025 рік

Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень (вслід за 2023 і 2024 роками). Такий прогноз оприлюднила національна метеорологічна служба Великої Британії Met Office.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АНОМАЛЬНА ПОГОДА В УКРАЇНІ! ЗИМИ ВЖЕ НЕ БУДЕ???

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